W 2019 roku Grzegorz Markowski ogłosił, że odchodzi z zespołu Perfect i kończy swoją koncertową działalność. W późniejszych wywiadach mówił o problemach z głosem związanych z wiekiem. Teraz na temat stanu zdrowia ojca wypowiedziała się Patrycja Markowska.

Tak czuje się Grzegorz Markowski po rezygnacji ze sceny. Patrycja Markowska zabrała głos

Patrycja Markowska w najnowszym wywiadzie zabrała głos w sprawie ojca. Wokalistka przyznała, że rezygnacja ze scenicznej aktywności dobrze zrobiła Grzegorzowi Markowskiemu. - Bardzo dobrze się czuje. Odkąd nie pracuje, bardzo dobrze. Tak, on tego potrzebował i ja to całkowicie szanuję - powiedziała Patrycja Markowska w rozmowie z tvn.pl. Wokalistka przyznała też, że jej ojciec śledzi to, co mówi się o nim w mediach. To momentami ma go przerażać. - Tak i zawsze jest trochę przerażony kulą śniegową - dodała Patrycja Markowska. Wcześniej w wywiadzie dla Plejady wokalistka wyznała, że po latach scenicznej kariery jej były frontman Perfectu był już zmęczony występami. - Ewidentnie potrzebuje wyciszenia. Myślę, że u niektórych przychodzi wypalenie zawodowe, przebodźcowanie. On sam to powiedział, że za dużo pracował. Może gdyby wcześniej ten pociąg zwolnił, to teraz miałby tej siły trochę więcej (...). Myślę, że jeśli ma się 70 lat i taki dorobek na karku, to rzeczywiście ma się prawo robić to, co się chce robić - stwierdziła Patrycja Markowska.

Perfect reaktywował się z nowym wokalistą. "Mamy błogosławieństwo na działalność"

Co ciekawe, zespół Perfect w 2021 roku w wydanym oświadczeniu ogłosił, że kończy działalność. Później muzycy postanowili jednak reaktywować grupę z nowym wokalistą. Obecnie jest nim Łukasz Drapała. W nowym składzie grupa koncertuje. W tym sezonie pojawiła się m.in. na koncertach Lata z Radiem i Telewizją Polską. Okazuje się, że reaktywacja grupy nastąpiła za wiedzą i zgodą 71-letniego Grzegorza Markowskiego. - Jestem w stałym kontakcie z Grzegorzem, pozdrawiam Grzesiu. (...) Mamy błogosławieństwo na działalność i Grzegorz zazdrości nam troszkę energii i tego, że mamy jeszcze siłę, żeby grać - powiedział basista zespołu, Piotr Urbanek w "Pytaniu na śniadanie".