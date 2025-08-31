Na początku lipca Lech Wałęsa poinformował o tym, że poddał się zabiegowi na bark. Później media obiegła informacja o chorobie byłego prezydenta Polski. "Mam nadzieję, że pokonałem raka. Miałem nowotwór w pęcherzu. Lekarze coś tam pocięli, poszerzyli i tyle. Było kiedyś zdrowie, teraz nie ma. (...) Chcę podziękować lekarzom. Mam już prawie 82 lata, w tym wieku to zostało mi już tylko golenie. Chodzę też na rehabilitację barku, wczoraj rano też byłem. Doskwiera mi ten bark niestety, ale co zrobić" - mówił "Super Expressowi". Teraz wyjechał z Polski i ma bardzo napięty grafik.

Lech Wałęsa wyjechał do Los Angeles. Poprowadzi wykłady. "I tak do końca października"

Lech Wałęsa pochwalił się w mediach społecznościowych kadrami z Los Angeles. "Widok z okna w hotelu" - pisał polityk na swoim profilu na Facebooku. O szczegółach podróży, podczas której odbędzie aż 28 spotkań opowiedział w rozmowie z "Super Expressem". "Bilety są wyprzedane na moje wykłady. Będę miał serię odczytów, wykładów, a zaczynam od Los Angeles, a później inne miasta i w końcu Kanada. I tak do końca października" - przekazał. Polityk wyjawił tabloidowi, dlaczego wciąż decyduje się na podróże służbowe. Nie jest zadowolony ze swojej emerytury prezydenckiej, która obecnie wynosi około 11 tys. zł. Gorzko podsumował koszty życia w Polsce. "Inaczej się nie da, bo tu się nie da żyć" - dodał Lech Wałęsa w rozmowie z tabloidem.

Lech Wałęsa wspomniał o trudnym momencie w trakcie pandemii. "Najciężej finansowo miałem..."

Lech Wałęsa otwarcie mówi o finansach. W rozmowie z o2.pl wspomniał o trudnym momencie, jakim była pandemia. "Najciężej finansowo miałem podczas pandemii koronawirusa. Przez lockdowny nie mogłem wtedy wyjeżdżać za granicę. Nie zarabiałem na moich wykładach" - mówił polityk. Zdaniem Lecha Wałęsy trzeba być przygotowanym na różne sytuacje. "Zdaję sobie sprawę, że jeszcze różnie może być. W Polsce niczego nie da się przewidzieć. Może za chwilę znów zostanę bez grosza" - skwitował w rozmowie były prezydent Polski.