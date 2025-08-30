Przez lata Bruce Willis był jednym z najpopularniejszych aktorów Hollywood. Był gwiazdą takich hitów jak "Szklana pułapka", "Szósty zmysł" i "Piąty element". Jego życie zmieniło się na zawsze, gdy usłyszał diagnozę - choruje na demencję czołowo-skroniową z afazją. O problemach Willisa media informowały w 2023 roku. Od pewnego czasu żona aktora, Emma Heming, przekazuje, jak czuje się jej mąż. Niedawno podjęła decyzję, by Willis zamieszkał w ich drugim domu, gdzie pozostaje pod opieką specjalistów. To nie spodobało się jego fanom. Heming postanowiła odpowiedzieć na falę krytyki. Tak skomentowała sprawę.

Bruce Willis nie mieszka już z rodziną. Jego żona stanowczo odpowiada na krytykę

- Najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam. Kiedy jesteśmy z nim, rozpromienia się. Trzyma nas za ręce, całujemy go, przytulamy, a on to odwzajemnia - tak żona Willisa mówiła o jego wyprowadzce w rozmowie z ABC News. Ta informacja spowodowała, że na Heming spadła fala krytyki. Zarzucano jej, że "porzuciła" schorowanego męża. Te słowa nie pozostały bez odpowiedzi. Żona Willisa postanowiła nagrać krótki film, w którym odnosi się do wypowiedzi oburzonych fanów aktora. - Opinie ludzi są głośne i wścibskie. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w tej kwestii, nie ma prawa się wypowiadać. I na pewno nie ma prawa głosu - stwierdziła. - Ludzie wyrabiają opinie i łatwo osądzają opiekunów - mówiła.

"Zbyt często opiekunowie są oceniani szybko i niesprawiedliwie przez tych, którzy nie przeżyli tej podróży lub stanęli na jej pierwszej linii. Otwarte dzielenie się doświadczeniami może wywołać różne opinie, ale, co ważniejsze, tworzy więź i potwierdza wartość osób, które faktycznie zmagają się z realiami opieki na co dzień" - przekazała w opisie nagrania. "To właśnie dla nich dzielę się swoimi doświadczeniami, aby zbudować głębszą więź ze społecznością, która rozumie tę drogę" - podkreśliła na koniec.

Żona Bruce'a Willisa o tym, jak wyglądały początki jego choroby

W rozmowie z ABC News Emma Heming opowiedziała również o tym, jak objawiała się choroba jej męża. - Jak na kogoś, kto był bardzo rozmowny i zaangażowany, stał się po prostu cichszy. Spotkania rodzinne wydawały się inne. Bruce wydawał się bardziej zdystansowany, chłodniejszy, niemal niepodobny do samego siebie. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że to były sygnały ostrzegawcze - wyjawiła w rozmowie z dziennikarką stacji.