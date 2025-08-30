Powrót na stronę główną
To już pewne! Do "Dzień dobry TVN" wraca była gwiazda TVN-u. W komentarzach burza
"Dzień dobry TVN" obchodzi we wrześniu 20-lecie. Z tej okazji w programie nie zabraknie prezenterów sprzed minionych sezonów. Znamy kolejne nazwisko.
Ekipa 'Dzień dobry TVN'
"Dzień dobry TVN" nie przestaje zaskakiwać. Tym razem stacja postanowiła reaktywować dawne nazwiska, do których byli przywiązani widzowie śniadaniówki. Wspominaliśmy już o wielkim powrocie Kingi Rusin, a w sobotę 30 sierpnia dowiedzieliśmy się o kolejnej dziennikarce, która prowadziła pasmo poranne. Znacie ją także z "Mam talent!".

"Dzień dobry TVN" z nowym ogłoszeniem. "Czekałam na panią"

Na Instagramie pasma porannego pojawił się kolejny komunikat dotyczący "nowej" osoby na pokładzie. "To już oficjalne! Agnieszka Woźniak-Starak wraca do "Dzień Dobry TVN" i ponownie poprowadzi program. A my z radością ogłaszamy, że wszyscy dawni prowadzący wezmą udział w naszym jubileuszu – zjazd absolwentów będzie w komplecie!" - czytamy. Dziennikarka ostatni raz prowadziła program u boku Ewy Drzyzgi. Co o jej powrocie mówi internet? "Czekałam na panią", "Super", "Dajcie jakieś młode talenty, bo to już nuda" - czytamy. Zdania są jak zwykle podzielone.

Woźniak-Starak po odejściu z programu otrzymała posadę prowadzącej w "Mam talent!". Finalnie jednak nie przedłużyła współpracy z TVN, o czym przeczytaliśmy w poście na Instagramie. "Trudno mi w to uwierzyć, ale właśnie minęło 20 lat od mojego telewizyjnego debiutu. Przez ten czas przeżyłam kilka żyć, po drodze zamieniając TVP na TVN. Moja zawodowa droga, podobnie jak ta życiowa, bywała trudna i wyboista, ale jednak na tyle ciekawa i pełna zaskakujących zwrotów akcji, że nigdy nie wybrałabym innej. Zawsze marzyłam o tym, żeby moja praca była moją pasją i to się udało. Zawsze z wielkim entuzjazmem rzucałam się na nowe wyzwania, bo lubię zmiany" - pisała.

Agnieszka Woźniak-Starak miała konflikt z Lidią Kazen? Dyrektorka programowa zabrała głos

W pożegnalnym wpisie dziennikarka wspomniała o relacji z Lidią Kazen. "Lidia, próbowałyśmy ;)" - wspomniała Woźniak-Starak, która tym samym zaznaczyła, że być może miała pod górkę z byłą już szefową. Jak było naprawdę? "Dla mnie zaskakujące było to, że wiele osób odczytało to w złośliwy sposób. A  Agnieszka po prostu zacytowała słowa, które powiedziałam do niej, kiedy zaproponowałam jej współprowadzenie 'Mam talent!'" - wyjaśniła sama Kazen w rozmowie z "Vivą!". Dyrektorka jest wdzięczna, że dziennikarka pokazała pewien "styl pracy" Pirowskiemu. 

