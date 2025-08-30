To już pewne! Do "Dzień dobry TVN" wraca była gwiazda TVN-u. W komentarzach burza

"Dzień dobry TVN" nie przestaje zaskakiwać. Tym razem stacja postanowiła reaktywować dawne nazwiska, do których byli przywiązani widzowie śniadaniówki. Wspominaliśmy już o wielkim powrocie Kingi Rusin, a w sobotę 30 sierpnia dowiedzieliśmy się o kolejnej dziennikarce, która prowadziła pasmo poranne. Znacie ją także z "Mam talent!".

"Dzień dobry TVN" z nowym ogłoszeniem. "Czekałam na panią"

Na Instagramie pasma porannego pojawił się kolejny komunikat dotyczący "nowej" osoby na pokładzie. "To już oficjalne! Agnieszka Woźniak-Starak wraca do "Dzień Dobry TVN" i ponownie poprowadzi program. A my z radością ogłaszamy, że wszyscy dawni prowadzący wezmą udział w naszym jubileuszu – zjazd absolwentów będzie w komplecie!" - czytamy. Dziennikarka ostatni raz prowadziła program u boku Ewy Drzyzgi. Co o jej powrocie mówi internet? "Czekałam na panią", "Super", "Dajcie jakieś młode talenty, bo to już nuda" - czytamy. Zdania są jak zwykle podzielone.

Woźniak-Starak po odejściu z programu otrzymała posadę prowadzącej w "Mam talent!". Finalnie jednak nie przedłużyła współpracy z TVN, o czym przeczytaliśmy w poście na Instagramie. "Trudno mi w to uwierzyć, ale właśnie minęło 20 lat od mojego telewizyjnego debiutu. Przez ten czas przeżyłam kilka żyć, po drodze zamieniając TVP na TVN. Moja zawodowa droga, podobnie jak ta życiowa, bywała trudna i wyboista, ale jednak na tyle ciekawa i pełna zaskakujących zwrotów akcji, że nigdy nie wybrałabym innej. Zawsze marzyłam o tym, żeby moja praca była moją pasją i to się udało. Zawsze z wielkim entuzjazmem rzucałam się na nowe wyzwania, bo lubię zmiany" - pisała.

Agnieszka Woźniak-Starak miała konflikt z Lidią Kazen? Dyrektorka programowa zabrała głos

W pożegnalnym wpisie dziennikarka wspomniała o relacji z Lidią Kazen. "Lidia, próbowałyśmy ;)" - wspomniała Woźniak-Starak, która tym samym zaznaczyła, że być może miała pod górkę z byłą już szefową. Jak było naprawdę? "Dla mnie zaskakujące było to, że wiele osób odczytało to w złośliwy sposób. A Agnieszka po prostu zacytowała słowa, które powiedziałam do niej, kiedy zaproponowałam jej współprowadzenie 'Mam talent!'" - wyjaśniła sama Kazen w rozmowie z "Vivą!". Dyrektorka jest wdzięczna, że dziennikarka pokazała pewien "styl pracy" Pirowskiemu.