Zofia Zborowska należy do grona najbardziej znanych polskich influencerek. Zgromadziła na Instagramie ponad pół miliona fanów, którym ukazuje kulisy z życia prywatnego i zawodowego. W tym pierwszym prym wiodą jej córki oraz mąż Andrzej Wrona. Zborowska uwielbia opowiadać obserwatorom o nowinkach z jej codzienności. Tym razem podzieliła się efektami kosmetycznego eksperymentu.

Zofia Zborowska niczym pomarańcza. Fani nawiązują do sitcomu

Aktorka zdjęła okulary i pokazała fanom swoją nową twarz. Trzeba przyznać, że dała czadu z samoopalaczem. "MSGA czyli Make Samoopalacz Great Again. Ten bumerang zasługuje na osobną rolkę w moim pamiętniczku. Kochane dzieci - uważajcie na mgiełki samoopalające. Są podstępne. Nie ufajcie im" - napisała Zborowska. Zadrwiła następnie z kultowej opalenizny prezydenta USA. "Pozdrawiam Zofia Trump" - uzupełniła aktorka. W komentarzach nie brakuje śmiechu. "Zosia, pięknie jak Ross w 'Przyjaciołach'", "Ciebie to na chwilę zostawić samą", "Kolor idealny! Wygląda jak posypka z Cheetosów", "Za dużo marchewki", "Przypomniał mi się Ross z 'Przyjaciół'" - czytamy komentarze pod rolką gwiazdy. Grunt to mieć dystans do siebie!

Donald Trump już wiele razy pokazał się w pomarańczowym wydaniu. Wizażystka wyznała prawdę

Wielu zastanawia się, co stoi za nietypowym odcieniem skóry polityka - niewłaściwy kosmetyk czy może odżywianie? Wizażystka Kriss Blevens wyznała, że Donald Trump sięga po samoopalacz, aby wyglądać między innymi młodo. "Ponieważ robiłam makijaż Trumpowi kilka razy, mogę powiedzieć, że czasami jego twarz wyglądała na bardziej opaloną niż reszta ciała, a to było przed makijażem" - wyznała dla Fast Company. Samoopalacz nie jest jedynym kosmetykiem, jakiego używa Trump. W stresujących sytuacjach sięga po inne produkty, które wzmacniają kolor skóry. "Kiedy Trump objął urząd w 2017 roku, jego skóra była znacznie mniej pomarańczowa, ale w miarę upływu kadencji nakładano na nią coraz więcej bronzera" - dowiadujemy się od Emily Elsie, która udzieliła wywiadu dla metro.co.uk.