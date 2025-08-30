Kozidrak weszła na scenę. Wtem powiedziała o chorobie. Poruszające słowa

Pod koniec 2024 roku Beata Kozidrak nagle zniknęła ze sceny. W mediach pojawiały się informacje o jej chorobie. W sierpniowym wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" wokalistka ujawniła, jaką diagnozę usłyszała. - Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. I nie boję się tego powiedzieć, bo chcę, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć - tłumaczyła Beata Kozidrak. Piosenkarka czuje się już dużo lepiej i wróciła na scenę.

REKLAMA

Zobacz wideo Piaseczny wprost o śpiewaniu z playbacku. Co za słowa

Beata Kozidrak zwróciła się do publiki. Nie kryła poruszenia. "To wy daliście mi energię"

29 sierpnia odbył się finałowy koncert w ramach Zorzy, czyli festiwalu organizowanego przez Dawida Podsiadło. Na scenie w Katowicach pojawiła się Beata Kozidrak, która dołączyła do Pauliny Przybysz. - Słuchajcie, my tu wszyscy zostajemy, ale dołączył do nas ktoś. Ja nie będę zapowiadać, to nie jest wymagane - zapowiadała wokalistkę. Zaśpiewały hit Bajmu "Ta sama chwila", a w pewnym momencie dołączyła do nich córka i chórzystka Kozidrak, Katarzyna Pietras. - Czekaliśmy na ten moment wszystkie Zorze, aż w końcu przybędzie ona, Beata Kozidrak - mówiła szczęśliwa Paulina Przybysz. - Dziękuję, że śpiewacie moje piosenki. (...) To wy daliście mi energię, żebym sobie poradziła z chorobą - dodała poruszona Beata Kozidrak.

Beata Kozidrak zasypana komentarzami. "Wzruszający występ"

Fragment występu Beaty Kozidrak został opublikowany w mediach społecznościowych Zorzy. Pod postem zaroiło się od komentarzy fanów wokalistki. Nie szczędzili pozytywnych słów. "Pięknie tam jest", "Było wspaniale", "Piękny i wzruszający występ", "Wspaniałe zakończenie", "Mam ciary i łzy w oczach. Nie wyobrażam sobie, co się działo na żywo", "Super, żałuję, że nie przyjechałam", "Mam nadzieję, że będzie mi dane być kiedyś na koncercie zespołu Bajm. Pani Beatka wraca do formy", "Przepiękne emocje" - pisali w mediach społecznościowych. A jak Wam podobało się to wykonanie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.