Wiele wskazywało na to, że Agnieszka Kaczorowska wraz z Filipem Gurłaczem zdobędą Kryształową Kulę w poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami". Przegrali jednak z Marią Jeleniewską. Zdawało się, że przyjaźń, jaka narodziła się między tancerką a aktorem, będzie trwać. Jeszcze na początku realizacji tanecznego show, gdy wyszło na jaw, że bardzo dobrze pasują do siebie na parkiecie, plotkowano o ich rzekomym romansie. Temu wszystkiemu przyglądała się żona aktora, która wielokrotnie była pytana o to, co łączy jej męża z tancerką. - Wiesz co, nie znamy się prywatnie tak, że mogłabym powiedzieć, że polubiłam - swego czasu wymownie powiedziała Małgorzata Patryn-Gurłacz, zapytana o to, czy lubi Kaczorowską. Po zakończeniu 16. edycji "Tańca z gwiazdami" Kaczorowska i Gurłacz wyskoczyli razem na miasto. Wygląda na to, że było to jedno z ich ostatnich spotkań. Teraz pojawił się nowy trop wskazujący, że ich przyjaźń mogła się zakończyć.

To koniec ich przyjaźni? Instagram Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza sporo zdradza

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w "Tańcu z gwiazdami" tworzyli parę, która wzbudzała sporo emocji. Po finałowym odcinku show nie szczędzili sobie ciepłych słów, w których dziękowali za ogrom włożonej pracy, ale nie ukrywali, że również doskonale się bawili. Tancerka ostatni post z aktorem zamieściła 8 czerwca (podsumowała w nim swój udział w 16. edycji formatu). Jak się okazało, kilka miesięcy po zakończeniu programu nie obserwuje już Filipa Gurłacza na Instagramie. Aktor odwzajemnił się jej tym samym. Co ciekawe Kaczorowska obserwuje jednak profil żony aktora. Czyżby był to koniec ich wielkiej przyjaźni, o której zapewniali niedawno w mediach?

To koniec ich przyjaźni? Instagram Kaczorowskiej i Gurłacza sporo zdradza To koniec ich przyjaźni? Instagram Kaczorowskiej i Gurłacza sporo zdradza. Fot. Instagram/ agakaczor

Agnieszka Kaczorowska z Marcinem Rogacewiczem w "Tańcu z gwiazdami". Plotkuje się o ich romansie

Agnieszka Kaczorowska intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu "Tańca z gwiazdami", który rusza już 14 września. Wiadomo, że będzie szkolić Marcina Rogacewicza. Ta para już wzbudza spore emocje, a wszystko za sprawą doniesień na temat ich rzekomego romansu. Fotoreporterzy kilka razy przyłapali ich podczas wspólnego spędzania czasu, a towarzyszyły im córki aktorki ze związku z Maciejem Pelą. Rogacewicz nie szczędził też czułych gestów względem aktorki. Sami zainteresowani jednak nie odnieśli się publicznie do plotek na temat swojej relacji.