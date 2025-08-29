Bliźniaczki syjamskie Hensel od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów, ponieważ były bohaterkami jednego z dokumentów stacji TLC. "Abby&Brittany". Niedawno amerykańskie portale pisały o rzekomym powiększeniu rodziny Abby i Brittany, a teraz 35-latki zostały sfotografowane podczas wizyty u psiego fryzjera.

Abby i Brittany Hensel znów w centrum uwagi. Tym razem wybrały się z pupilem do groomera

Abby i Brittany Hensel przyszły na świat w marcu 1990 roku, zaskakując nie tylko lekarzy, ale przede wszystkim swoich rodziców. Ci aż do porodu nie mieli pojęcia, że ich córki urodzą się zrośnięte ciałem (mają osobne serca, żołądki, płuca, kręgosłupy i rdzeń kręgowy. Jedna z sióstr kontroluje lewą stronę ciała, zaś druga prawą). Nietypowa sytuacja sprawiła, że siostrami od razu zaczęły interesować się media. Ich codzienne życie i wyzwania pokazano później w popularnym programie emitowanym przez stację TLC, który przyciągnął uwagę widzów na całym świecie.

Kilka tygodni temu paparazzi zauważyli je w Minnesocie z niemowlęciem. Zdjęcia, na których siostry niosą fotelik dziecięcy, wywołały spekulacje, że jedna z nich została mamą. W przeszłości Brittany wprost deklarowała w mediach, że marzą o założeniu rodziny, jednak same zainteresowane na razie nie odniosły się do tych doniesień. Teraz bliźniaczki znów trafiły na pierwsze strony serwisów plotkarskich. Fotoreporterzy spotkali je w Minneapolis, gdzie wspólnie mieszkają i pracują w szkole. Tym razem powodem wyjścia była wizyta u groomera - siostry przywiozły tam swojego Labradoodle’a. Ubrane w turkusowy top i czarne szorty oddały pupila pod opiekę specjalisty, po czym wsiadły do samochodu i odjechały.

Abby Hensel szczerze o pracy w szkole. Nie uwierzycie, jaka dostaje z siostrą pensję

W jednym z wywiadów Abby Hensel uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącego codziennego życia zawodowego bliźniaczek. Okazuje się, że mimo posiadania szerokich kwalifikacji, jedna kwestia wciąż sprawia im trudności. Siostry pracują wspólnie jako nauczycielki w szkole podstawowej - Brittany prowadzi zajęcia z języków i literatury, natomiast Abby uczy matematyki i przedmiotów ścisłych. Choć ich umiejętności pozwalają na bardzo różnorodne podejście do nauczania, wynagrodzenie otrzymują wyłącznie jedno, które następnie dzielą między siebie. "Oczywiście zdawałyśmy sobie z tego sprawę, ponieważ wykonujemy pracę jednej osoby. W miarę zdobywania doświadczenia chciałybyśmy trochę negocjować, biorąc pod uwagę, że mamy dwa stopnie naukowe i jesteśmy w stanie przedstawić dwie różne perspektywy lub uczyć na dwa różne sposoby" - tłumaczyła Abby w rozmowie z BBC.