Edyta Górniak i Doda przez lata nie miały najlepszych relacji. Wszystko zmieniło się w listopadzie 2024 roku. Podczas nagrań do "Tańca z gwiazdami" wokalistki zażegnały konflikt. - Doda podeszła do Edyty za kulisami i pogratulowała jej pięknego występu. Edytę zamurowało, ale nie myślała długo, zatrzymała ją i pierwsza wyciągnęła do niej rękę na zgodę. Nie kryła przy tym wzruszenia - zrelacjonował nam świadek. Teraz gwiazdy mają dobry kontakt, o czym świadczy ich najnowsze nagranie.

Edyta Górniak pochwaliła Dodę. Co za słowa. "To było naprawdę niesamowite"

28 sierpnia w Stoczni Gdańskiej odbył się koncert "Nasza Solidarność. A to nam się udało!". Na scenie zaprezentowali się m.in. Piotr Cugowski, Tomasz Organek oraz Justyna Steczkowska. Nie zabrakło także Dody i Edyty Górniak. Wokalistki porozmawiały za kulisami koncertu, co zostało nagrane. Kadrem z tego wyjątkowego momentu pochwaliła się Doda na TikToku. - To było naprawdę niesamowite. To jest tak trudny utwór - chwaliła koleżankę z branży Edyta Górniak. Nie szczędziła pozytywnych słów. - Dopiero dzisiaj usłyszałam twoje umiejętności wokalne we wszystkich utworach. (...) Naprawdę mega. Szczerze, naprawdę szczerze - skwitowała. Doda nie kryła zadowolenia. - Kochani, z takich ust, to jest dopiero komplement - powiedziała.

Doda odpowiedziała na złośliwy komentarz. Mistrzyni ciętej riposty!

Doda wypoczywała w słonecznej Hiszpanii i chętnie chwaliła się kadrami z wyjazdu. "Codziennie zwiedzamy piękne miejsca na Costa Blance" - pisała wokalistka. Na zdjęciach wykonanych podczas podróży piosenkarka zapozowała w biało-czarnym komplecie, który pokazał jej dekolt, brzuch oraz ręce. Pod publikacją pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Jaka piękna stylówka", "Promieniejesz", "Zjawiskowa", "Najpiękniejsza turystka", "Piękna" - pisali jej fani. Nie zabrakło także przytyków. "Ładnie, tylko dłonie jak u sześćdziesięciolatki" - napisała jedna z internautek. Doda natychmiast zareagowała na te słowa. "Stara dusza" - czytamy w odpowiedzi.