Katastrofa samolotu F-16 podczas prób do Air Show w Radomiu wstrząsnęła całą Polską. Wypadek, do którego doszło wieczorem 28 sierpnia, zakończył się śmiercią pilota - majora Macieja "Slaba" Krakowiana. Dramat rozegrał się na oczach świadków, a w sieci natychmiast pojawiły się nagrania pokazujące ostatnie chwile lotu. W reakcji na te wydarzenia dziennikarka Joanna Racewicz opublikowała poruszający wpis, w którym wezwała do zachowania szacunku i powściągliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o Hołowni. "Daje radę, choć opozycja nie ułatwia". Mówi o sejmflixie i trendach

Joanna Racewicz zareagowała na katastrofę samolotu w Radomiu. Zwróciła się do rodziny zmarłego pilota

Joanna Racewicz, która sama straciła męża Pawła Janeczka w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, doskonale zna ból, jaki towarzyszy rodzinie w pierwszych chwilach po tragedii. Niedługo po tragicznym zdarzeniu na InstaStories dziennikarki pojawił się poruszający wpis, który jest wyrazem głębokiego współczucia i solidarności z rodziną pilota. Przy okazji skrytykowała działania mediów i internautów, którzy co rusz pokazują tragiczną chwilę. "Jest coś niewyobrażalnie okrutnego w pokazywaniu kolejny raz momentu katastrofy F-16 w Radomiu. Ostatnie sekundy życia człowieka…" - napisała na Instagramie, dołączając prostą grafikę z błękitnym tłem i sylwetką myśliwca. W swoim komentarzu Racewicz zasugerowała, że obrazy, które błyskawicznie zalały sieć i media, choć pozornie miały służyć informacji, stały się bolesnym spektaklem, zwłaszcza dla najbliższych. "Całym sercem z bliskimi pilota. Cholernie trudno będzie wam 'oswoić' te zdjęcia" - napisała Racewicz, opisując mechanizm, w którym powtarzane nagrania nie przynoszą ulgi, a jedynie potęgują cierpienie. CZYTAJ TEŻ: Joanna Racewicz opublikowała ostatnie zdjęcie męża. Zginął w katastrofie smoleńskiej. "Miał wrócić na kolację".

Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu. Ruszyło śledztwo

Śledztwo w sprawie katastrofy już się rozpoczęło. Na miejscu pracują prokuratura i eksperci, a zaplanowane na weekend pokazy lotnicze w ramach AirShow Radom 2025 zostały odwołane. Zarówno przedstawiciele rządu, jak i wojska złożyli kondolencje rodzinie tragicznie zmarłego pilota. "W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" - przekazał Donald Tusk w dniu katastrofy.