Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Racewicz zwróciła się do rodziny pilota F-16. Jej słowa poruszają
Tragedia podczas prób do Air Show poruszyła tysiące Polaków. Wśród nich znalazła się Joanna Racewicz, która zna smak nagłej straty. Jej słowa skierowane do rodziny pilota poruszają.
Joanna Racewicz
instagram.com/joannaracewicz

Katastrofa samolotu F-16 podczas prób do Air Show w Radomiu wstrząsnęła całą Polską. Wypadek, do którego doszło wieczorem 28 sierpnia, zakończył się śmiercią pilota - majora Macieja "Slaba" Krakowiana. Dramat rozegrał się na oczach świadków, a w sieci natychmiast pojawiły się nagrania pokazujące ostatnie chwile lotu. W reakcji na te wydarzenia dziennikarka Joanna Racewicz opublikowała poruszający wpis, w którym wezwała do zachowania szacunku i powściągliwości.

Zobacz wideo Racewicz o Hołowni. "Daje radę, choć opozycja nie ułatwia". Mówi o sejmflixie i trendach

Joanna Racewicz zareagowała na katastrofę samolotu w Radomiu. Zwróciła się do rodziny zmarłego pilota

Joanna Racewicz, która sama straciła męża Pawła Janeczka w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, doskonale zna ból, jaki towarzyszy rodzinie w pierwszych chwilach po tragedii. Niedługo po tragicznym zdarzeniu na InstaStories dziennikarki pojawił się poruszający wpis, który jest wyrazem głębokiego współczucia i solidarności z rodziną pilota. Przy okazji skrytykowała działania mediów i internautów, którzy co rusz pokazują tragiczną chwilę. "Jest coś niewyobrażalnie okrutnego w pokazywaniu kolejny raz momentu katastrofy F-16 w Radomiu. Ostatnie sekundy życia człowieka…" - napisała na Instagramie, dołączając prostą grafikę z błękitnym tłem i sylwetką myśliwca. W swoim komentarzu Racewicz zasugerowała, że obrazy, które błyskawicznie zalały sieć i media, choć pozornie miały służyć informacji, stały się bolesnym spektaklem, zwłaszcza dla najbliższych. "Całym sercem z bliskimi pilota. Cholernie trudno będzie wam 'oswoić' te zdjęcia" - napisała Racewicz, opisując mechanizm, w którym powtarzane nagrania nie przynoszą ulgi, a jedynie potęgują cierpienie. CZYTAJ TEŻ: Joanna Racewicz opublikowała ostatnie zdjęcie męża. Zginął w katastrofie smoleńskiej. "Miał wrócić na kolację".

Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu. Ruszyło śledztwo

Śledztwo w sprawie katastrofy już się rozpoczęło. Na miejscu pracują prokuratura i eksperci, a zaplanowane na weekend pokazy lotnicze w ramach AirShow Radom 2025 zostały odwołane. Zarówno przedstawiciele rządu, jak i wojska złożyli kondolencje rodzinie tragicznie zmarłego pilota. "W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" - przekazał Donald Tusk w dniu katastrofy. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/12 Aktor na zdjęciu to Tomasz Kot.

Szybki quiz wiedzy. Czy dobrze podpisaliśmy tych polskich aktorów? Zawalcz o perfekcyjny wynik 12/12!
Popularne