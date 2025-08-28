Przed Ewą Wachowicz naprawdę intensywny czas. Polsat niedawno ogłosił, że prezenterka została nową prowadzącą "halo tu polsat". Jak wiadomo, Wachowicz na co dzień mieszka w Krakowie, gdzie prowadzi własną restaurację. Teraz przyjdzie jej pogodzić życie między dwoma miastami. W rozmowie z Plejadą opowiedziała o swoich obawach.

Zobacz wideo Wachowicz o pracy w Polsacie i cenach jagodzianek. Ile powinny kosztować?

Ewa Wachowicz odbyła trudną rozmowę z rodziną. Złożyła obietnicę

Prezenterka nie ukrywa, że gdy przyszła propozycja, by prowadzić "halo tu polsat", od razu pojawiły się obawy. - Jak ja to pogodzę z moją restauracją, z moją rodziną, z obowiązkami innymi zawodowymi, z moim programem "Ewa gotuje"? - zastanawiała się Wachowicz. W końcu postanowiła porozmawiać na ten temat ze swoimi bliskimi. - Obiecałam, że ta nieobecność w domu nie będzie taka dokuczliwa, że postaramy się, żeby to bardziej był piątek, a nie weekend, żeby jednak ten weekend pozostał na domowe sprawy, na nasze wzajemne wspieranie się i na naszą obecność, bo dla mnie rodzina jest bardzo ważna - mówiła.

Wachowicz wspomniała także o swojej mamie, która wymaga stałej opieki. - Mam jeszcze mamę pod opieką, więc moje wspaniałe opiekunki i pani Danusia, i pani Wiesia na czas mojego wyjazdu do Warszawy, muszą zamieszkać w naszym domu - dodała.

Widzowie zachwyceni nowymi prowadzącymi "halo tu polsat"

Prezenterka poprowadzi poranne wydania z Krzysztofem Ibiszem. Pod postem informującym o angażu Wachowicz pojawiło się sporo komentarzy zadowolonych widzów. "Zapowiada się ciekawie", "Super", "Klasa" - pisali. To nie koniec zmian w śniadaniówce. 27 sierpnia w siedzibie Polsatu odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego zaprezentowano wszystkich prowadzących programu. Nowe wydania oprócz Wachowicz i Ibisza poprowadzą: Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny, Agnieszka Hyży i Maciej Rock, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Aleksander Sikora i Ola Filipek. Widzowie z niecierpliwością czekają na debiut tej ostatniej, która do tej pory była związana głównie z radiem. "Trzymam kciuki Ola! Nie mogę się doczekać", "Wspaniała wiadomość! Powodzenia!" - pisali pod materiałami z prezenterką.