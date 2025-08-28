W 2024 roku Taylor Swift zagrała dwa koncerty w Warszawie. Później miała udać się do stolicy Austrii, by trzykrotnie wystąpić przed wiedeńską publicznością. Jak się jednak okazało, piosenkarka była zmuszona odwołać koncerty. "Ze względu na podejrzenie obecności materiałów wybuchowych wezwaliśmy służby siły specjalne" - wyjaśniał przed rokiem w serwisie X dyrektor generalny bezpieczeństwa publicznego Franz Ruf. Właśnie ukarano jednego z niedoszłych sprawców zamachów.

Taylor Swift zmuszona odwołać koncerty. Zapadł pierwszy wyrok

Stadion Ernsta Happela w Wiedniu miał być celem zamachu. "Po potwierdzeniu od służb nie mieliśmy innego wyjścia, jak odwołać koncerty. Wszystkie bilety zostaną zwrócone w ciągu najbliższych dziesięciu dni roboczych" - mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie organizatora. Jak się okazuje, przeprowadzone śledztwo wykazało, że w sprawę zamieszanych było trzech mężczyzn - w tym 16-latek. Obywatel Syrii Mohamed A., który na co dzień mieszka w Niemczech, przyznał się do winy. Został skazany na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Sąd w Berlinie uwzględnił młody wiek sprawcy.

Nastolatek działał z dwoma dorosłymi mężczyznami. Potencjalni sprawy byli w posiadaniu posiadali detonatorów, a także fałszywych syren policyjnych. Głównym podejrzanym pozostaje 20-letni Beran A., przeciwko któremu cały czas toczy się śledztwo. To właśnie u niego mundurowi znaleźli ślepą amunicję oraz fałszywe banknoty o wartości 21 tysięcy euro (ok. 90 tysięcy złotych).

Tak Taylor Swift zareagowała na odwołanie koncertów

Wielu austriackich fanów wokalistki z pewnością było zawiedzionych, że nie uda im się zobaczyć gwiazdy na żywo. Taylor Swift zagrała osiem koncertów w Londynie. Po kilkunastu dniach postanowiła odnieść się do sprawy planowanego zamachu. Jak przyznała w sierpniu 2024 roku piosenkarka, incydent "napełnił ją nowym poczuciem strachu". - Wyjście na scenę w Londynie było kolejką górską emocji. Odwołanie naszych występów w Wiedniu było druzgocące. Powód napełnił mnie poczuciem strachu i ogromnym poczuciem winy, ponieważ tak wiele osób planowało przyjście na te występy - przyznała Swift w poście na Instagramie. - Dzięki służbom opłakujemy koncerty, a nie życia - dodała.