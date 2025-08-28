Temat cen oraz jakości ryb w restauracjach nad polskim morzem nieustannie wywołuje spore emocje. Niedawno zabrała w tej kwestii głos m.in. Magda Gessler, dzieląc się słowami krytyki. - Ceny są kretyńskie, jakość jest żadna. To w ogóle nie ma sensu, te rzeczy są bardzo pomylone - skomentowała w rozmowie z Jastrząb Post restauratorka. Tym razem w tej samej sprawie wypowiedział się również jej kolega z planu "MasterChefa" - Przemysław Klima.

Zobacz wideo Klima zajął miejsce Starmach. "Ania bywa u mnie w restauracji"

Przemysław Klima ma jasne zdanie nt. ryb nad polskim morzem. "Uważam, że to jest nie fair"

- Jak dobrze wiemy, Bałtyk nie jest głębokim morzem i te ryby w tym okresie są takiej jakości średniej. (...) Ja ten okres wakacyjny rzadko spędzam nad polskim morzem, zazwyczaj to jest to gdzieś w innych regionach. (...) Staramy się jeść te ryby na Mazurach, ponieważ z rzeki, jeziora, te ryby zupełnie inaczej smakują - ocenił w wywiadzie z Pudelkiem Klima. Restaurator odniósł się również do kontrowersyjnej kwestii, jaką stanowi w wielu przypadkach nieadekwatnie wysoka cena do niskiej jakości ryby. - Nie mam tu (nad morzem - red.) restauracji, nie wiem, na czym polega tutaj sprzedaż tej ryby smażonej, niesmażonej. Jeśli robi się to zgodnie ze sztuką, prawilnie to robisz, to jest to warte swojej ceny - dodał juror "MasterChefa", nawiązując również do naciągania turystów przez niektóre restauracje. - Jeśli jest się osobą kompetentną, wie, co się robi, to nie można oszukiwać. Uważam, że to jest nie fair w każdej branży. (...) Jeśli coś jest zrobione słabo, to powinni tych ludzi zamykać - skomentował Klima.

Magda Gessler zrównała smażalnie ryb z ziemią. Z jej ust padło szokujące porównanie

We wspominanym wyżej wywiadzie z Gessler, restauratorka postanowiła podzielić się swoją najszczerszą opinią na temat smażalni ryb nad polskim morzem. Jej zdaniem, odwiedzać muszą je wyłącznie bardzo głodni klienci. - Smażone w dwudziestym ósmym oleju, dobrze zatrutym, ryba jak wibrator twarda, to niech sobie jedzą, niech płacą te pieniądze - skomentowała Magda Gessler. Według gwiazd, sytuacją w nadmorskich kurortach powinno zainteresować się ministerstwo turystyki. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Jest bardzo źle? Gessler porównuje ryby nad polskim morzem do wibratora. Zaapelowała do rządu".