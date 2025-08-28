Kayah to jedna z największych gwiazd polskiej branży muzycznej. Wielu z nas na pamięć zna "Testosteron" czy "Supermenkę". Piosenkarka w 2020 roku połączyła siły z Viki Gabor i wspólnie nagrały piosenkę "Ramię w ramię". Po latach wokalistka postanowiła odnieść się do tego, jak wygląda kariera 18-latki.

Kayah oceniła karierę Viki Gabor. Jasno ją podsumowała

Utwór "Ramię w ramię" szybko wdarł się na szczyty list przebojów. Do dziś teledysk do piosenki w serwisie YouTube obejrzano ponad 60 miliony razy. Od czasu duetu Kayah i Viki Gabor minęło już pięć lat. Piosenkarka, która na scenie jest od dekad, została zapytana o to, co sądzi o karierze młodszej koleżanki. W rozmowie z radiem Eska Kayah przyznała, że choć Gabor niewątpliwie ma talent, nie do końca wykorzystuje swój potencjał. "Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej" - uznała gwiazda. "Ja jej zawsze gratulowałam wielkiego talentu, tam jest ogromny potencjał. Ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany" - dodała we wspomnianym wywiadzie.

Kayah podkreśliła jednak, że wszyscy artyści wytyczają własne ścieżki, którymi podążają. "Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać też swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą" - podkreślała wokalistka.

Viki Gabor wyjawiła, czego absolutnie nie je przed koncertami

W rozmowie z Plotkiem Viki Gabor wyjawiła, co zjada przed koncertami. - Niektórzy tak mają [że wychodzą na scenę głodni - przyp.red.] i nawet lepiej śpiewają na pusty żołądek. Przeważnie staram się jeść coś takiego bardzo leciutkiego - powiedziała nam gwiazda. Co w takim razie zjada? - Nie mięso, nie czekolada, nie jakieś takie słodkie rzeczy - nawet gazowane. Napojów gazowanych nie powinno się tak naprawdę pić. To jest dosyć ciężkie, jak jest taki maraton koncertowania i wtedy nie możesz jeść tego, tego i tego - wyjawiła, wyjaśniając, że przekonała się, dlaczego nie warto sięgać po te produkty. - Ale to jakoś idzie. Ja miałam tak naprawdę parę razy, że faktycznie zjadłam mięso albo czekoladę przed i sklejało mi się tutaj wszystko, nie mogłam śpiewać - dowiedzieliśmy się od Gabor.