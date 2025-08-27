Maja Bohosiewicz po raz kolejny zaskoczyła swoich obserwatorów. Gwiazda, którą obserwuje ponad 630 tys. osób na Instagramie, właśnie pochwaliła się w nowym poście ogromnym krokiem w świecie biznesu. Nowy sukces aktorki z pewnością wiele osób zaskoczy.

Zobacz wideo Bohosiewicz została porównana do Rozenek. Ale reakcja!

Maja Bohosiewicz nie kryje ekscytacji. Jej firma zadebiutowała na londyńskiej giełdzie

Bohosiewicz niedawno razem z mężem pojawiła się na londyńskiej giełdzie. Pod udostępnionym nagraniem Maja z dumą przyznała, że trudno jej samej uwierzyć, jaką drogę oboje przeszli w ciągu ostatniej dekady. Jak przypomniała gwiazda, jeszcze dziesięć lat temu zakochani prowadzili małą kwiaciarnię i o świcie jeździli na giełdę kwiatową do Bronisz. - Od tego czasu wiele się zmieniło i przeszliśmy wspólnie ogromną drogę. Dzisiaj zadzwoniliśmy dzwonkiem na londyńskiej giełdzie (...) - wyjawiła podekscytowana aktorka. Bohosiewicz wspominała, że pierwszy biznes zakochanych przyniósł im zaledwie sześć tysięcy złotych miesięcznego dochodu, co wtedy wydawało się ogromnym sukcesem. Od tamtej pory spróbowali wielu ścieżek i ostatecznie doszli do miejsca, w którym ich spółka połączyła siły z brytyjską firmą. Całe wydarzenie para uczciła lampką szampana w gronie współpracowników. Pod wpisem natychmiast pojawiła się fala gratulacji od fanów i przyjaciół z branży, a wśród nich znalazły się między innymi Olga Frycz, Anna Skura i Dominika Gwit.

Maja Bohosiewicz zaskakująco o nowym sezonie "Love Never Lies". Wyjawiła, czy rozpoczęły się już nagrania

Bohosiewicz już wkrótce zaprezentuje swoje umiejętności taneczne w 17. edycji programu "Taniec z gwiazdami". Gwiazda zapowiedziała, że honorarium przekaże na cele charytatywne, podkreślając na Instagramie: "Nie chcę w ogóle myśleć o tym projekcie jak o pracy - to ma być przygoda, wyzwanie, radość". W rozmowie z naszą reporterką celebrytka poruszyła także temat reality show Netfliksa "Love Never Lies'", w którym pełniła rolę prowadzącej. Czy łączenie obu projektów może być dla niej problematyczne? Zapytaliśmy gwiazdy, czy udział w "Love Never Lies" to zamknięty etap i jak wygląda kwestia nagrań. Odpowiedziała, że nie ma pewności, czy powstanie kolejny sezon. - "Love Never Lies" nagrywaliśmy ostatni raz w zeszłym roku w kwietniu. Nawet nie mamy informacji, czy będzie kolejny sezon. W tym roku nie było. (...) Zresztą nagrywki trwały miesiąc, więc tutaj nie trzeba żadnego grafiku godzić - wyznała w rozmowie z Plotkiem.