25 sierpnia dotarły do mediów wieści ws. Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota i Tomasza Czechowskiego. Jan Śpiewak za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że uprawomocnił się wyrok w ich sprawie. "Sąd utrzymał w mocy decyzję o nałożeniu wysokich grzywien. Panowie zapłacą w sumie 495, 440 i 335 tysięcy złotych grzywny, licząc wraz z kosztami sądowymi" - napisał aktywista na Instagramie. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Uprawomocnił się wyrok ws. Palikota i Jakuba W. Zapłacą gigantyczne kary. Teraz w rozmowie z Super Expressem głos zabrał prawnik Wojewódzkiego.

Prawnik Wojewódzkiego o wyroku. Co o nim sądzi?

Mecenas Marcin Sudnik-Hryniewicz, który broni także Tomasza Czechowskiego, ma jasne stanowisko. Ujawnił, jakie kroki chce podjąć w związku z tym. "Ten wyrok jest niesprawiedliwy. Rozważymy ewentualnie dalsze działania związane z nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia. Być może poprosimy Prokuratora Generalnego, albo RPO, żeby przyjrzeli się wyrokowi i ewentualnie wnieśli kasację" - przekazał prawnik w rozmowie z portalem. Dziennikarze portalu skontaktowali się także z mecenasem Krzysztofem Nowińskim z fundacji Bezpieczna Polska. Co usłyszeli? "Po tym wyroku nikt nie będzie miał wątpliwości, że reklamowanie alkoholu w sieci jest przestępstwem. Odrzucił argument Palikota, że internet nie jest przestrzenią publiczną" - tłumaczył w rozmowie.

Jan Śpiewak o wyroku. Ma jasne stanowisko

Jan Śpiewak, który od lat walczy z promowaniem alkoholu przez znane osoby, nie ukrywa radości z powodu wyroku, jaki usłyszeli Palikot i Wojewódzki. "To ważny sygnał dla wszystkich, którzy łamią prawo i promują alkohol w przestrzeni publicznej, w tym w social mediach. Pokazuje, że stanowczość i konsekwencja przynoszą efekty, a my od początku mieliśmy racje co do nielegalności reklam alkoholu" - napisał 25 sierpnia na Instagramie. Dodał też, że decyzja sądu to dowód na to, że "walka ma sens". Do sprawy odniósł się po raz kolejny w rozmowie z "Super Expressem". W rozmowie z portalem wyraził nadzieję na to, że "ten wyrok ośmieli prokuraturę do ścigania tych przestępstw, powstrzyma celebrytów od reklam". Dodał też, że to dowód na to, że obywatele "mogą oddolnie walczyć z patologią". "Bo politycy siedzą w kieszeni lobby alkoholowego" - podsumował.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.