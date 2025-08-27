Powrót na stronę główną
Wojewódzki skazany za reklamę alkoholu. Mocne słowa jego prawnika. Tak tego nie zostawi
Kuba Wojewódzki, Janusz Palikot i Tomasz Czechowski usłyszeli wyroki za nielegalną reklamę alkoholu. Do sprawy odniósł się prawnik gwiazdora TVN. Co przekazał?
Kuba Wojewódzki
Kapif.pl

25 sierpnia dotarły do mediów wieści ws. Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota i Tomasza Czechowskiego. Jan Śpiewak za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że uprawomocnił się wyrok w ich sprawie. "Sąd utrzymał w mocy decyzję o nałożeniu wysokich grzywien. Panowie zapłacą w sumie 495, 440 i 335 tysięcy złotych grzywny, licząc wraz z kosztami sądowymi" - napisał aktywista na Instagramie. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Uprawomocnił się wyrok ws. Palikota i Jakuba W. Zapłacą gigantyczne kary. Teraz w rozmowie z Super Expressem głos zabrał prawnik Wojewódzkiego

Zobacz wideo Jan Śpiewak zabrał głos

Prawnik Wojewódzkiego o wyroku. Co o nim sądzi?

Mecenas Marcin Sudnik-Hryniewicz, który broni także Tomasza Czechowskiego, ma jasne stanowisko. Ujawnił, jakie kroki chce podjąć w związku z tym. "Ten wyrok jest niesprawiedliwy. Rozważymy ewentualnie dalsze działania związane z nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia. Być może poprosimy Prokuratora Generalnego, albo RPO, żeby przyjrzeli się wyrokowi i ewentualnie wnieśli kasację" - przekazał prawnik w rozmowie z portalem. Dziennikarze portalu skontaktowali się także z mecenasem Krzysztofem Nowińskim z fundacji Bezpieczna Polska. Co usłyszeli? "Po tym wyroku nikt nie będzie miał wątpliwości, że reklamowanie alkoholu w sieci jest przestępstwem. Odrzucił argument Palikota, że internet nie jest przestrzenią publiczną" - tłumaczył w rozmowie. 

Jan Śpiewak o wyroku. Ma jasne stanowisko 

Jan Śpiewak, który od lat walczy z promowaniem alkoholu przez znane osoby, nie ukrywa radości z powodu wyroku, jaki usłyszeli Palikot i Wojewódzki. "To ważny sygnał dla wszystkich, którzy łamią prawo i promują alkohol w przestrzeni publicznej, w tym w social mediach. Pokazuje, że stanowczość i konsekwencja przynoszą efekty, a my od początku mieliśmy racje co do nielegalności reklam alkoholu" - napisał 25 sierpnia na Instagramie. Dodał też, że decyzja sądu to dowód na to, że "walka ma sens". Do sprawy odniósł się po raz kolejny w rozmowie z "Super Expressem". W rozmowie z portalem wyraził nadzieję na to, że "ten wyrok ośmieli prokuraturę do ścigania tych przestępstw, powstrzyma celebrytów od reklam". Dodał też, że to dowód na to, że obywatele "mogą oddolnie walczyć z patologią". "Bo politycy siedzą w kieszeni lobby alkoholowego" - podsumował.

Aktywista w przeszłości złożył m.in. zawiadomienie na Magdalenę Cielecką. W rozmowie z Plotkiem komentował także tłumaczenia Joanny Opozdy, która przeprosiła za reklamowanie alkoholu w mediach społecznościowych. Jak to podsumował? Zajrzyjcie tutaj: Jan Śpiewak o reakcji Opozdy na zarzuty. "Przeprosiny nie były idealne" [PLOTEX EXCLUSIVE].

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

