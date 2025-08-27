W 2023 roku w mediach pojawiła się informacja o tym, że u Bruce'a Willisa zdiagnozowano demencję zwaną otępieniem czołowo-skroniowym (FTD). Aktor zmaga się także z afazją. Bruce Willis wycofał się z życia publicznego. Może liczyć na stałą opiekę żony Emmy oraz córek, które od czasu do czasu udzielają wywiadów i opowiadają o tym, jak czuje się aktor. W nowej rozmowie dla ABC ukochana Willisa wspomniała o początkach choroby.

Emma Heming w szczerym wyznaniu na temat Bruce'a Willisa. "Wciąż jest bardzo mobilny"

Emma Heming wspomniała w wywiadzie o pierwszych objawach choroby męża. Bruce Willis bardzo się zmienił. - Jak na kogoś, kto był bardzo rozmowny i zaangażowany, był po prostu cichszy. Spotkania rodzinne wydawały się inne. Bruce wydawał się bardziej zdystansowany, chłodniejszy, niemal niepodobny do samego siebie. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że to były sygnały ostrzegawcze - opowiedziała. Aktorka zapewniła, że mimo choroby czasami wciąż dostrzega w mężu stare cechy. - Te chwile mnie przenoszą, ale blakną równie szybko, jak się pojawiły - dodała dla ABC. Jak przekazała żona Willisa, jego zdolność komunikowania się maleje. - Bruce wciąż jest bardzo mobilny. Ogólnie rzecz biorąc, jest w naprawdę świetnym zdrowiu. (...) Mamy swoje metody, żeby się z nim komunikować, tylko w inny sposób - dodała w wywiadzie.

Rumer Willis o tacie. Taką więź ma z wnuczką

Na początku czerwca córka aktora Rumer Willis opowiedziała o więzi swojej dwuletniej córki Louetty z dziadkiem. Przyznała, że jej tata bardzo ekscytuje się spotkaniami z wnuczką. "Nawet mój tata – mimo trudów i wyzwań, z którymi się mierzy – za każdym razem, gdy go odwiedzamy, jego twarz się rozpromienia, tak się cieszy i jest dla niej bardzo miły oraz kochany" - wyznała dla "People". Opowiedziała o małej Louette. "Moja rodzina ma z nią niesamowite relacje. Czuję się taka szczęśliwa, i ona też ma ogromne szczęście. Oni są nią absolutnie oczarowani. (...) Jestem taka wzruszona, kiedy mówię o córce, bo nie ma takiej rzeczy, której bym dla niej nie zrobiła" - skwitowała.