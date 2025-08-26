Mikołaj Trybulec znany jest w branży pod pseudonimem Tribbs. Muzyk, który już niedługo zadebiutuje w roli trenera w "The Voice Kids", musiał przerwać jeden z ostatnich występów. W pewnym momencie odsunął się od konsoli, znikając za kulisami. Nagranie z tego wydarzenia pojawiło się na jego Instagramie. Tribbs już nie ukrywa, że zmaga się z chorobą.

Tribbs ujawnił prawdę podczas jednego z występów. Z tą chorobą zmaga się od dekady

Z filmiku, który opublikował w mediach społecznościowych producent muzyczny, dowiadujemy się, dlaczego musiał przerwać niedawny występ. - Zanim puszczę ten singiel, to chciałem tylko powiedzieć, że jakoś od dziesięciu lat choruję na zespół jelita drażliwego. (...) Puszczę wam to, ale muszę na sekundkę iść do toalety - powiedział Tribbs i zbiegł ze sceny. Po chwili jednak na nią powrócił i kontynuował koncert. Zespół jelita drażliwego (IBS) to przewlekła choroba jelita cienkiego i grubego o podłożu idiopatycznym. Charakteryzuje się występującymi przewlekłymi bólami brzucha, a także wzdęciami, zaparciami lub biegunkami.

"Od dziesięciu lat choruję na zespół jelita drażliwego – chorobę, która potrafi niespodziewanie wywrócić plany do góry nogami. To schorzenie układu pokarmowego, które sprawia, że nawet w najważniejszych momentach muszę przerwać i pójść do toalety" - czytamy w opisie nagrania. "Nie jest to łatwe ani przyjemne, ale staram się pamiętać, że jestem tylko człowiekiem. Dzielę się tym, żeby inni w podobnej sytuacji wiedzieli, że nie są sami i nie odbiera nam wartości" - dodał Tribbs.

Tribbs wyjawił, że zmaga się z poważną chorobą. Fani nie mogą wyjść z podziwu

Pod postem muzyka pojawiło się wiele komentarzy od obserwatorów, którzy docenili jego szczerość. Byli zachwyceni, że tak otwarcie opowiedział o chorobie, która dotyka wielu. "Szacunek! Super podejście", "Ten filmik to takie wsparcie dla chorych osób. Szacun", "Mocne! Ale ja to szanuję. Prosto z mostu i jazda. Jak to mówią - prawda uwalnia", "Brawo za normalne i zdrowe podejście do tematu " - pisali zachwyceni fani.