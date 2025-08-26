Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia w Sopocie. Artysta miał tego samego wieczoru wystąpić podczas Top of The Top Festivalu, którego transmisję przerwano, gdy podano informację o śmierci muzyka. - Są takie momenty, kiedy brakuje słów. Kiedy łzy spływają do oczu. Ale po takich artystach, jak pan Stanisław Soyka, zostaje muzyka. Artyści, którzy zostali dzisiaj z nami w Operze Leśnej, postanowili oddać mu hołd - powiedziała ze sceny Paulina Krupińska, a chwilę później muzycy zaśpiewali dla zebranej publiczności utwór "Tolerancja", ku czci Soyki. "Fakt" doniósł właśnie o pierwszych informacjach na temat pogrzebu legendarnego muzyka.

Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat. Wiadomo, kiedy odbędzie się jego pogrzeb

Jak ustalił tabloid, pogrzeb Soyki ma odbyć się dopiero w połowie września. Dokładna data nie została jeszcze ustalona. - Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane, natomiast będzie to drugi tydzień września, a uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. Stanisław Soyka spocznie na warszawskich Powązkach - ujawniła osoba z otoczenia artysty.

Przypomnijmy, że rodzina Soyki wystosowała krótkie oświadczenie kilka dni po jego śmierci. Bliscy muzyka podziękowali w nim za okazane im wsparcie. "W imieniu całej rodziny i bliskich Stanisława Soyki pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie kondolencje, słowa wsparcia, obecność i każdy gest otuchy, który otrzymaliśmy w ostatnich dniach" - napisano w poście na Instagramie, zamieszczając do tego czarno-białe zdjęcie artysty.

Prokuratura zabrała głos po sekcji zwłok Stanisława Soyki. Przekazano nowe informacje

W rozmowie z Plejadą prokurator Marek Kopczyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku ujawnił, że choć przeprowadzono już sekcję zwłok artysty - wciąż nie jest znana dokładna przyczyna jego śmierci. "Sekcja zwłok Stanisława Soyki się odbyła. Po przeprowadzeniu badań pobrano materiał biologiczny i będą prowadzone dalsze czynności. Co do przyczyny zgonu, to będziemy mogli się wypowiedzieć mniej więcej za miesiąc. Tak przewidujemy, jeżeliby biegli przeprowadzili badania uzupełniające" - skomentował prokurator.