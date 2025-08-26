W poniedziałek 25 sierpnia hiszpański serwis Infobae España potwierdził, że w niedzielę 24 sierpnia w wieku 42 lat zmarła Verónica Echegui. Aktorka zmagała się z nowotworem. "Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Veróniki Echegui, aktorki o ogromnym talencie i skromności, która odeszła zbyt młodo. Składam szczere wyrazy współczucia całej jej rodzinie i przyjaciołom w tym trudnym dla nich czasie" - napisał na platformie X premier Hiszpanii Pedro Sánchez.

Znana hiszpańska aktorka nie żyje. Zagrała w wielu hitowych produkcjach

Echegui zadebiutowała na wielkim ekranie w 2006 roku za sprawą głównej roli w filmie Bigasa Luny "Yo soy la Juani". Podczas kręcenia "Seis puntos sobre Emma" w 2010 roku poznała za to swojego wieloletniego partnera i również aktora - Álexa Garcíę. Para rozstała się jednak po 13 latach związku, starając się przy tym dbać o swoją prywatność.

Przez lata pracy w branży filmowej mogliśmy oglądać Echegui m.in. w: "Explota Explota", "Zimne światło dnia" (u boku Henry'ego Cavilla, Sigourney Weaver oraz Bruce'a Willisa), "Fortitude", "Pakt z mordercą" czy też "Miłosny bestseller" (u boku Sama Claflina). Jedną z ostatnich produkcji, w których wystąpiła aktorka, był serial "Miłość na zabój".

Fani żegnają i wspominają Verónikę Echegui. "Zawsze będziemy cię pamiętać"

Po przekazaniu informacji o śmierci aktorki w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze od jej fanów i znajomych. Na profilu Echegui na Instagramie możemy znaleźć kondolencje oraz wspomnienia dotyczące gwiazdy, napisane przez obserwatorów. "Pozostaniesz wieczna w swoich filmach. Przekazuję wsparcie i miłość dla rodziny i bliskich", "Zawsze będziemy cię pamiętać Veroniko. Jak dobrze spędziłaś czas podczas tej krótkiej podróży, którą odbyłaś za życia", "Veroniki już nie ma, lecz jej sztuka pozostanie wieczna", "Nie mogę w to uwierzyć... Odpoczywaj w spokoju", "Jestem w szoku. Verónica była jedną z najlepszych aktorek w kraju (...). Wielka strata" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów internautów.