Marieta Żukowska chętnie dzieli się na Instagramie urywkami z prywatnego życia. Aktorka jest ogromną miłośniczką Włoch, gdzie, jak mogliśmy podejrzeć w mediach społecznościowych, spędziła znaczną część wakacji. Od niedawna Żukowska jest związana z tym krajem jeszcze mocniej, bo we Włoszech kupiła wymarzony dom. 24 sierpnia aktorka podzieliła się kilkoma kadrami z pobytu w słonecznej Italii i zapowiedziała, że planuje coś bardzo dla niej ważnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Marieta Żukowska zdradza, że uczy się włoskiego. "Zagrałam we włoskim filmie"

Marieta Żukowska pisze o nowych projektach. Udało jej się spełnić marzenie

"Sierpień, to słońce, ten wiatr i ziemia... Za chwilę jego prace będę mogła wam pokazać, to słońce mi pomagało" - zaczęła instagramowy wpis Marieta Żukowska. "Trzymajcie za mnie kciuki, bo kilka projektów, tak bliskich mojemu sercu, o których marzyłam od wielu lat, sierpień pomógł realizować" - dodała tajemniczo. Fani aktorki zachwycili się zarówno jej słowami, jak i zdjęciami z Włoch, które dołączyła do posta. "Piękne stylizacje", "Wygląda pani wspaniale", "Zawsze trzymamy za ciebie kciuki" - piszą w komentarzach.

Marieta Żukowska wyremontowała dom we Włoszech. Od zawsze chciała mieszkać w takim miejscu

Aktorka zakochała się we Włoszech, gdy była jeszcze nastoletnią dziewczyną. Niedawno udało jej się kupić piękną posiadłość w Toskanii. Dom wymagał gruntownych remontów, które pod koniec lipca dobiegły końca. "Nasza Casa sulle nuvole [dom na chmurach - przyp. red.]. Powolutku z pokorą odnawialiśmy dom we Włoszech" pisała zadowolona z efektów końcowych. "Pomagali nam wszyscy przyjaciele, którzy tu przyjeżdżali (...). Sprzątaliśmy, malowaliśmy, kuliśmy tynki, itp., itd. Na początku końca nie było widać, ale się nie poddawaliśmy, co roku robiliśmy trochę więcej i więcej" - dodała na koniec. Żukowska podkreśliła jednak, że nie zamierza przeprowadzać się do Włoch na stałe. "Myślałam wiele razy o tym, ale kocham Warszawę, kocham tu pracować i myślę, że to jest dla mnie takie idealne połączenie, że jeżdżę tam sobie, mam tam dom i wracam tu i żyję w Warszawie" - opowiadała Pudelkowi.