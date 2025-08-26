Kurski wściekł się na Dudę. Nie przebierał w słowach

Andrzej Duda gościł ostatnio u Żurnalisty. W podcaście pojawił się także temat Jarosława Kaczyńskiego i jego przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości. Były prezydent zasugerował, że potrzebna byłaby zmiana. Jego wypowiedź nie spodobała się Jackowi Kurskiemu. Były prezes TVP ostro odniósł się do słów Dudy.

Duda zasugerował zmiany na prawicy. "Może są potrzebne zmiany pokoleniowe"

W ostatnich miesiącach często mówiło się, że relacje pomiędzy Andrzejem Dudą, a Jarosławem Kaczyńskim są dosyć napięte. Byłemu prezydentowi nie podobało się już zarządzanie TVP za czasów Jacka Kurskiego. Teraz w podcaście u Żurnalisty stwierdził, że przydałaby się zmiana pokoleniowa w PiS-ie. - Może ktoś już nie przystaje do wymagań rzeczywistości w tej chwili. Może potrzebne są zmiany. Może są potrzebne zmiany pokoleniowe. Może ktoś patrzy za bardzo skostniałymi oczami na otaczającą nas rzeczywistość? Może za duży bagaż PRL-u dźwiga cały czas na sobie? (...) Czy rzeczywiście jest tak, że ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? Ja mam poważne wątpliwości - powiedział Andrzej Duda.

Kurski ostro dopiekł Dudzie. "Infantylna egzaltacja bezmyślnym ageizmem"

Wypowiedź Andrzeja Dudy rozzłościła Jacka Kurskiego. Dał temu wyraz na portalu X. Przestrzegł przedstawicieli polskiej prawicy przed pewnością, że uda się odsunąć Donalda Tuska od władzy. Jednocześnie przypomniał o zasługach Jarosława Kaczyńskiego. "Odnoszę niekiedy wrażenie, że duża część obozu Zjednoczonej Prawicy wita się już z gąską uważając, że zwycięstwo i odsunięcie koalicji 13 grudnia od władzy ma w kieszeni. Nic bardziej mylnego. KO bywa wciąż liderem sondaży, a Tusk nie cofnie się przed żadnym chwytem z całego instrumentarium obłędu i nienawiści, dla zabicia Prawa i Sprawiedliwości i ocalenia bezkarności. Kwestionowanie w tych warunkach przywództwa autora wszystkich po 89 r. zwycięstw polskiej prawicy, w tym najnowszego prezydenckiego (wszystkich z wyjątkiem AWS, ale jak to się skończyło?) - zamiast konsolidacji wokół PJK dla osiągnięcia zwycięstwa rozstrzygającego - jest najkrótszą drogą do jego zaprzepaszczenia" - napisał Jacek Kurski. W dalszej części wpisu Kurski odniósł się bezpośrednio do Dudy, podkreślając, że właśnie prezesowi PiS ma zawdzięczać dwie kadencje swojej prezydentury. "Nie wiem co bardziej tu smuci, brak szacunku dla człowieka, dzięki któremu dwukrotnie zdobyło się prezydenturę czy infantylna egzaltacja bezmyślnym ageizmem" - dodał Kurski.