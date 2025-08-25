Magda Umer jest poważnie chora. Koncerty zostały odwołane

Okazuje się, że dwa sierpniowe koncerty Magdy Umer, które miały odbyć się w warszawskim Teatrze Atelier zostały odwołane. Na stronie placówki na Facebooku pojawiło się oświadczenie. Poinformowano o chorobie artystki.

Koncerty Magdy Umer zostały odwołane. "Z powodu nagłej, poważnej choroby"

Z wpisu, który został opublikowany na Facebooku wynika, że Magda Umer poważnie zachorowała. "Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej, poważnej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty pani Magdy Umer w naszym Teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia (...) Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy.

Impresariat Magdy Umer zabrał głos

Na temat tej sytuacji wypowiedziała się także przedstawicielka impresariatu artystki, Małgorzata Borzym. W rozmowie z portalem o2.pl podkreśliła jednak, że otoczenie piosenkarki nie może przekazywać publicznie informacji o jej stanie zdrowia. - To nie są informacje, które chcielibyśmy podawać. Koncerty są odwołane. Nic takiego, o czym chcielibyśmy na razie mówić, więc to, co zostało powiedziane, musi zostać - powiedziała Małgorzata Borzym.

Magda Umer jak na razie nie skomentowała sprawy w mediach społecznościowych. Ostatni post na jej profilu na Facebooku został opublikowany 22 sierpnia i dotyczył nagłej śmierci Stanisława Soyki. "Ja nie mogę w to uwierzyć" - napisała artystka. Udostępniła także jeden z występów Soyki z opolskich festiwali. Warto dodać, że Magda Umer to jedna z najwybitniejszych przedstawicielek poezji śpiewanej na polskiej scenie muzycznej. Debiutowała pod koniec lat 60. w kabaretach studenckich. Do jej najpopularniejszych utworów należą m.in. "Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie", "Szpetni czterdziestoletni", "O niebieskim pachnącym groszku", "Miasteczko Bełz po wojnie". Śpiewa piosenki Osieckiej, Młynarskiego i Przybory. Magda Umer blisko przyjaźniła się z Agnieszką Osiecką. Po śmierci poetki wyreżyserowała i współprowadziła koncert "Zielono mi" na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, w 1997 roku.