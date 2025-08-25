Dygant chwali się "nowoczesną stodołą" w głuszy. Spójrzcie na mroczną kuchnię. Jest klimat

Agnieszka Dygant jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie chwali się swoją codziennością, a przy okazji pokazuje wystrój domu. Aktorka mieszka bardzo stylowo, ale mimo że jej warszawskie mieszkanie jest urządzone ze smakiem, to postanowiła przenieść się do domu w głuszy. Już w 2023 roku pokazywała pierwsze ujęcia z budowy. Dom - choć w surowym stanie - to zachwycał, a uwagę zwracało zwłaszcza niebanalne okno na poddaszu. Teraz gwiazda wykończyła już wymarzony dom. Spójrzcie, jak się urządziła.

Tak mieszka Agnieszka Dygant

Choć Agnieszka Dygant w mediach społecznościowych nie pokazuje wizerunków swoich bliskich, to nie ma problemu z tym, by chwalić się w sieci wnętrzami wymarzonego domu, który wybudowała w głuszy. Dygant pokazywała kolejne etapy budowy, przy okazji reklamując kolejnych usługodawców. Teraz widać, że piętrowy dom jest gotowy do zamieszkania. Aktorka pokazała niedawno, jak urządziła taras (zdecydowała się na drewniane meble i proste naturalne wykończenie). Teraz pochwaliła się kolejnymi zakątkami apartamentu. Uwagę zwraca zwłaszcza kuchnia, która ma długie prostokątne okno, a przez które można podziwiać las. Z nagrania na Youtube architekta Maćka Rempalskiego dowiadujemy się, że aktorka walczyła o to okno. - Robi robotę - powidziała Dytgant, patrząc na nie. Jak sama przyznała, myjąc naczynia, będzie mogła oglądać powyginane drzewa, które tworzą malarski krajobraz. Co ciekawe Dygant zdecydowała się tu na ciemną zabudowę meblową - są czarne fronty szafek i ciemny, marmurowy blat.

Ten surowy styl ocieplają wykończenia w kolorze ciemnego drewna. Wygląda zresztą, że drewno połączone z czarnymi dodatkami i betonem jest motywem przewodnim reszty domu, co widać na zdjęciu z salonu.

Agnieszka Dygant o swoim nowy domu. "Marzyłam o miejscu, w którym można się ubrać ładnie na kolację i nie czuć się z tym dziwnie"

Dom Dygant jest nowoczesny, elegancki, ale też przytulny. Aktorka nie ukrywa, że zależało jej na tym, by był też przestronny. "Aktualnie mieszkam w przedwojennej kamienicy w Warszawie, gdzie sufity są bardzo wysokie – bardzo się do tego przyzwyczaiłam. Potrzebuję przestrzeni i powietrza. Ten dom miał dawać właśnie takie poczucie – swobody i lekkości, ale też elegancji. Zawsze marzyłam o miejscu, w którym można się ubrać ładnie na kolację i nie czuć się z tym dziwnie" - powiedziała w rozmowie z portalem designalive.pl. W tym samym wywiadzie podkreśliła, że wielkim walorem jej wiejskiego domu, który z zewnątrz przypomina nowoczesną stodołę, jest otaczająca go działka. – Zależało nam, żeby nie ingerować zbyt mocno w otoczenie. Skarpa, drzewa, stary układ – wszystko to stało się punktem wyjścia dla decyzji o lokalizacji domu. Kiedy wyburzyliśmy dawny budynek, odsłonił się widok na zalewane wiosną koryto rzeki. Nazwaliśmy to "widokiem na morze" - opowiadała.