Do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynął akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom podejrzanym o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Wśród oskarżonych znalazł się Jacek B., były dziennikarz TVN i RMF FM, który przed laty zdobywał prestiżowe nagrody dziennikarskie.

Były dziennikarz TVN oskarżony o udział w napadzie. Sprawa trafiła do sądu

Według ustaleń śledczych Jacek B. miał brać udział w napaści na właściciela centrum medycznego, z którym wcześniej był związany zawodowo. Do zdarzenia doszło w pobliżu jednego z centrów handlowych na Śląsku. Jak przekazał "Press", ofiara miała zostać zmuszona do oddania ponad miliona złotych pod groźbą użycia noża i przedmiotu przypominającego broń palną. Kluczowym dowodem w sprawie są zeznania pokrzywdzonego - nie istnieją bowiem nagrania z miejsca zdarzenia.

Obrończyni Jacka B., mecenas Aleksandra Kokoszka, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" poinformowała, że jej klient nie przyznaje się do winy i planuje przedstawić w sądzie wyjaśnienia mające potwierdzić jego niewinność. Jacek B. był w przeszłości karany - zanim rozpoczął pracę jako dziennikarz.

Jacek B. był laureatem prestiżowych wyróżnień. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Grand Press

Jacek B. to doświadczony dziennikarz śledczy, znany przede wszystkim z pracy w TVN, gdzie współtworzył program "Superwizjer", oraz z działalności w RMF FM. Specjalizował się w tematach związanych z korupcją i nadużyciami władzy. W swojej karierze zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym dwukrotnie Grand Press - w kategorii dziennikarstwa specjalistycznego. W 2002 roku za reportaż o nielegalnych działaniach ekologów, a rok później za śledztwo dotyczące nieprawidłowości w działalności komisji majątkowej, która przekazywała Kościołowi mienie po PRL. Zajął także drugie miejsce w antykorupcyjnym konkursie Fundacji Batorego "Tylko ryba nie bierze".

