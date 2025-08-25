Joanna Opozda jest aktorką, o której swojego czasu zrobiło się głośno za sprawą skandali z jej życia prywatnego. Przypomnijmy, że gwiazda doczekała się syna Vincenta z Antkiem Królikowskim. Niestety, nim jeszcze chłopiec przyszedł na świat, małżonkowie rozstali się, a później publicznie prali brudy. 37-latka od dawna jest więc aktywna na Instagramie, gdzie porusza trudne tematy związane z alimentami, samodzielnym wychowywaniem syna i pokazuje kadry z życia prywatnego. Jakiś czas temu przestała publikować w mediach społecznościowych, czym zmartwiła swoich fanów. Już wiadomo, co się stało.

Joanna Opozda zniknęła z Instagrama. Wyjaśnia dlaczego

Joanna pod koniec sierpnia stała się mniej aktywna na Instagramie i rzadko publikowała liczne dotąd relacje. 24 sierpnia zorganizowała jednak na InstaStories sesję Q&A [Questions and Answers], czyli pytań i odpowiedzi. Fani zalali ją wówczas wiadomościami. Jedna z internautek wprost zapytała wówczas Joannę o to, dlaczego zamilkła na Instagramie. "Pani Asiu, dlaczego pani na tak długo zniknęła z Instagrama? Smutno było" - mogliśmy przeczytać. Opozda zaspokoiła ciekawość swojej fanki i wyjaśniła powody absencji. "Miałam parę spraw do ogarnięcia. I czasami dobrze sobie odpocząć" - napisała. Widać, że aktorka nadrabia zaległości i chętnie dodaje zdjęcia. Na niektórych z nich widać jej syna Vincenta.

Joanna Opozda miała problemy ze zdrowiem. Przeszła operację

Przypomnijmy, że tuż przed Wielkanocą Joanna Opozda trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. "Ostatnie trzy lata żyłam w biegu - dosłownie i w przenośni. To wszystko z całkowicie uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim, pękniętą łąkotką i problemem z kolanem, który ignorowałam przez bardzo długi czas. Bo ciągle było coś do zrobienia. I tak naprawdę nigdy nie było idealnego momentu, żeby położyć się do szpitala" - pisała wówczas na Instagramie. Gwiazda jeszcze w lipcu mówiła, że jest w trakcie rehabilitacji. ZOBACZ TEŻ: Opozda ukryła przed ekipą stan zdrowia. Przyznała się i straciła "rolę życia". "To był cios"