Paulina Krupińska-Karpiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek. Dziennikarka od lat związana jest z "Dzień dobry TVN", gdzie wspólnie z Damianem Michałowskim wita o poranku widzów stacji. Krupińska ma również ogromne zasięgi w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje prawie pół miliona osób. Popularność ma jednak swoją cenę. W najnowszym wywiadzie prezenterka opowiedziała, z czym musi zmagać się na co dzień.

Paulina Krupińska-Karpiel ma stalkerów. Mówi o poczuciu niebezpieczeństwa

W rozmowie z Karoliną Motylewską z portalu Jastrząb Post Krupińska zdradziła, że wśród obserwujących ją osób są tacy, którym zdarza się przekraczać granice. - Nie miałam gróźb i zastraszenia w wiadomościach prywatnych. Miałam takie osoby, mam takich stalkerów, którzy po prostu śledzą każdy mój ruch, piszą codziennie, że mnie kochają, że mnie uwielbiają. To też nie jest do końca przyjemne, bo to też jakąś granicę przekracza - mówiła. Świadomość, że jest stale obserwowana wzbudza w niej czasami ogromny dyskomfort - Jak ktoś jest tak sfocusowany na tobie i śledzi każdy twój ruch, wie, gdzie jesteś, to wzbudza we mnie poczucie niebezpieczeństwa. Także mam brak bezpieczeństwa w takich sytuacjach, kiedy widzę i rozpoznaję po twarzach te osoby, które gdzieś tam są w jakiejś przestrzeni, jak jestem na jakimś wydarzeniu - dodała.

Paulina Krupińska-Karpiel o kulisach pracy w "Dzień dobry TVN". "Stawiam mocno granice"

Prezenterka nie ukrywa, że praca w śniadaniówce jest naprawdę wymagająca. Pobudki o wczesnych godzinach, mnóstwo przygotowań i stres dają się czasami we znaki. Ważne jest, by zachować odpowiedni balans. - Higiena snu jest niezwykle ważna, bez snu człowiek nie jest w stanie dobrze funkcjonować. Nie będę mówiła o zdrowych dietach, bo takich nie stosuję, ale cały czas jestem w ruchu: siadam na rower, biegam, trenuję w domu - wyjaśniła. - Dbam także o swój komfort psychiczny i stawiam mocno granice, bo to też jest bardzo ważne, żeby mówić bardzo często "nie" - tłumaczyła reporterce Plotka, Weronice Zając.