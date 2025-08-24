Sonia Bohosiewicz uwiła sobie gniazdko w lesie. Tak je urządziła

Sonia Bohosiewicz jest związana z show-biznesem od bardzo dawna. Aktorka ostatnio postanowiła jednak odpocząć od zgiełku i nieustannego pędu i zdecydowała się na budowę domu w lesie. Gwiazda osobiście doglądała prac i relacjonowała postępy w mediach społecznościowych. Okazuje się, że gniazdko celebrytki jest już gotowe. Na Instagramie pochwaliła się, jak je urządziła.
Dom Soni Bohosiewicz z zewnątrz wygląda dość niepozornie, jest niewielki, obity czarnym drewnem. W środku jednak znajdziemy jasne kolory i mnóstwo sztuki. Aktorka, której wreszcie udało się wykończyć wymarzone lokum, pochwaliła się efektami w mediach społecznościowych.
Nie było domku. Jest domek
- podpisała serię fotografii z wnętrza nowego gniazdka, zdradzając przy okazji, kto stoi za projektem. Na jednej z nich gwiazda pozuje na tle drzwi wejściowych, które są w nietypowym, czerwonym kolorze. Celebrytka pokazała też salon i pokój wypoczynkowy. Uwagę zwracają jasne kanapy oraz stoliki kawowe o nietypowych kształtach. Aktorka najwidoczniej lubi otaczać się sztuką, gdyż w niemal każdym pomieszczeniu znajdują się obrazy. W sypialni znalazła się natomiast oryginalna tapeta oraz lustro o nieregularnych kształtach, przypominających chmurę. Bohosiewicz pokazała też fragment kuchni, w której znalazły się jasne meble połączone z marmurowymi blatami w kolorze miedzi. Wzrok przyciąga złoty kran i sielski widok za oknem. Kadry z domu aktorki znajdziecie w naszej galerii.
Pod postem aktorki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci byli zachwyceni nowym domem aktorki. "Obłęd" - stwierdziła siostra gwiazdy, Maja. "Bardzo przyjemne wnętrze", "Jest pięknie!", "Coś pięknego ! Wszystko ze sobą tak dobrze współgra ! Gratuluję projektu! Dom jest cudowny!", "Przepięknie miejsce, pełne spokoju i zachęcające do refleksji", "To już jest dzieło sztuki" - zachwycali się pozostali komentujący.
