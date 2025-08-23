"Emily w Paryżu" to jeden z najpopularniejszych seriali platformy Netflix. W Wenecji trwają prace nad piątym sezonem hitu. Już od dłuższego czasu wiadomo, że tym razem część akcji będzie rozgrywać się również we Włoszech. Niedawno media obiegły pierwsze zdjęcia z planu. Fani odliczają dni do premiery. Nowy sezon ma zadebiutować na platformie 18 grudnia. Niestety zaledwie kilka dni po opublikowaniu kadrów, w sieci pojawiła się smutna informacja. Nie żyje asystent reżysera, Diego Borella. Mężczyzna miał 47 lat.

Smutne wieści z planu "Emily w Paryżu". Prace nad nowym sezonem zostały wstrzymane

Do tragedii doszło w czwartek, 21 sierpnia, około godziny 19. Jak podały lokalne media, w tym "La Repubblica" i "Il Messaggero", Borella nagle zasłabł na planie. Wszystko wydarzyło się w trakcie przygotowań do finałowej sceny w Hotelu Danieli w Wenecji. Na miejsce natychmiast wezwano pomoc, a obecni na planie medycy podjęli próbę reanimacji. Niestety, życia 47-latka nie udało się uratować. "Miejscowy lekarz przekazał, że przyczyną zgonu był najprawdopodobniej nagły atak serca. Prace nad piątym sezonem zostały wstrzymane" - czytamy w "La Repubblica".

Diego Borella był znanym weneckim reżyserem i scenarzystą. Kształcił się w Rzymie, Londynie i Nowym Jorku. Oprócz pracy przy produkcjach filmowych zajmował się także sztukami wizualnymi i literaturą.

Nowy sezon "Emily w Paryżu" zabierze nas do Wenecji. Co jeszcze wiadomo na jego temat?

Pierwsze zdjęcia z planu piątego sezony wzbudziły w sieci mnóstwo emocji. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne informacje. Wiadomo, że tym razem akcja będzie rozgrywać się także we Włoszech. Emily jako szefowa Agence Grateau w Rzymie po raz kolejny stawi czoła zawodowym wyzwaniom i miłosnym perypetiom, oswajając się z życiem w nowym mieście. "Kiedy wszystko zacznie się układać, jedno z zawodowych przedsięwzięć przyniesie odwrotny skutek, a w konsekwencji złamane serce i problemy w karierze. W poszukiwaniu stabilizacji Emily skupi się na francuskim stylu życia, do czasu aż wielki sekret rzuci cień na jedną z jej najbliższych relacji. Emily uczciwie stawi czoła napotkanym problemom i wyjdzie z nich z głębszymi więziami, świeżym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość i gotowością do podjęcia nowych wyzwań" - czytamy w oficjalnym opisie.