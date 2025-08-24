Siostry Olsen od lat unikają show-biznesu. Tak teraz wyglądają 39-latki

Cały świat usłyszał o Mary-Kate i Ashley Olsen w 1987 roku. Bliźniaczki zyskały popularność za sprawą serialu "Pełna chata". Na zmianę wcielały się w postać Michelle Tanner. W sitcomie grały do 1995 roku. Wtedy jeszcze nie wiedziały, że to początek ogromnej kariery. W 2004 roku, gdy tylko osiągnęły pełnoletność, zrezygnowały z aktorstwa na dobre. Mary-Kate i Ashley unikają medialnego zgiełku. Ostatnio jednak zostały zauważone w swoim butiku.

Po zakończeniu pracy w Hollywood siostry Olsen skupiły się na nowych wyzwaniach zawodowych. W 2006 roku założyły ekskluzywną markę modową The Row. Firma szybko zdobyła popularność wśród celebrytów i uznanie wśród krytyków mody. Obecnie cały czas się rozwija. Ashley i Mary-Kate pilnie strzegą swojej prywatności. Ostatnio jednak zostały przyłapane przez paparazzich w Hamptons w stanie Nowy Jork, gdzie odwiedziły swój butik. Ze zdjęć, które obiegły internet, wynika, że byłe aktorki, wyraźnie pochłonięte pracą, przemieszczały się po sklepie, przekładały ubrania i prowadziły ze sobą rozmowę. Tego dnia postawiły na zwykłe stylizacje w ciemnym kolorze. Poznajecie je? Zdjęcia zobaczycie tutaj:

Ashley Olsen powitała na świecie syna

W sierpniu 2023 roku zagraniczne media poinformowały, że Ashley Olsen została mamą - informacje te długo były utrzymywane w tajemnicy. Aktorka i jej mąż, Louis Eisner, doczekali się syna, któremu nadali imię Otto. Dziecko przyszło na świat w Nowym Jorku, jednak szczegóły życia rodzinnego pary nie zostały oficjalnie potwierdzone przez ich przedstawicieli. Nieco więcej na ten temat zdradzili natomiast bliscy znajomi projektantki i aktorki. "Są zachwyceni nowym członkiem rodziny" - mogliśmy przeczytać na portalu TMZ. Ashley i Louis wzięli ślub w grudniu 2022 roku. Rzadko pojawiają się publicznie i konsekwentnie chronią swoją prywatność. Podobnie postępuje Mary-Kate, która po rozstaniu z mężem również unika mediów i skupia się na pracy zawodowej. Więcej przeczytasz tutaj: Ashley Olsen zniknęła z show-biznesu. Niedawno została mamą. Przez kilka miesięcy utrzymywała to w tajemnicy.