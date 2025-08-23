21 sierpnia media obiegła smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki. Znany artysta miał tego dnia pojawić się na scenie festiwalu w Sopocie. Występy zostały jednak nagle przerwane. TVN potwierdził wiadomość o jego śmierci. - Proszę państwa, w imieniu wszystkich artystów obecnych dzisiaj w Operze Leśnej, organizatorów koncertu i stacji TVN chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie pana Stanisława. Łączymy się w bólu i smutku. To dla nas naprawdę bardzo trudny moment - mówił Maciej Dowbor. Teraz głos zabrała Sandra Hajduk-Popińska.

Sandra Hajduk-Popińska opublikowała wzruszający post. Poruszyła temat Stanisława Soyki

Sandra Hajduk-Popińska była jedną z prowadzących festiwalu w Sopocie. Teraz prezenterka zabrała głos w mediach społecznościowych. Opublikowała kadr z festiwalu. "Tu widzicie jeszcze uśmiechy na naszych twarzach, ale radość z prowadzenia tego magicznego koncertu nie trwała długo. Wczorajszy wieczór był najbardziej druzgocącym momentem, z jakim mierzyłam się na swojej zawodowej drodze. Bliskim pana Soyki z serca wysyłam ogrom światła" - czytamy. Podziękowała również artystom za wzruszający wykon utworu muzyka. "Nie udało mi się powstrzymać łez, zresztą sopockiemu niebu również nie" - przekazała w smutnym poście.

Artyści byli wstrząśnięci śmiercią Stanisława Soyki. W takich słowach go pożegnali

Wielu artystów znało Stanisława Soykę od lat. We wzruszających słowach postanowili go pożegnać. "Staszku, kilka godzin temu zapytałam cię 'Co z tą tolerancją?'. Odpowiedziałeś: 'Kasia... Nie ma'. Gdybym tylko wiedziała, że to nasza ostatnia rozmowa. Nic mądrzejszego już dziś nie napiszę. Do zobaczenia" - napisała Kayah. "Stanisław Soyka. Jejku… Jak to? Okropnie smutna wiadomość. Dziękuję za wszystko" - czytamy na profilu Patricii Kazadi. Poruszający wpis do sieci wrzucił też Muniek Staszczyk. "Stasiu, drogi przyjacielu. Kochałem Cię i podziwiałem. Zawsze jak byliśmy razem na scenie, to było wyróżnienie dla mnie i dla T. Love. Będę tęsknił…" - czytamy.