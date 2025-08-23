To już potwierdzone. Woody Allen zostanie gościem Moskiewskiego Międzynarodowego Tygodnia Filmowego. Jest to wydarzenie, które odbywa się w Rosji. Festiwal promuje współpracę międzynarodową, mimo kontrowersji politycznych. 89-letni reżyser został zapowiedziany jako jeden z głównych gości wydarzenia. Event będzie miał miejsce w dniach 24-25 sierpnia w MosKino Film Factory.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy napisał o Weinsteinie, wspiera siostrę w oskarżaniu Allena. Nowy dokument HBO "Złap i ukręć łeb"

Woody Allen głównym gościem na festiwalu w Rosji. Szokujące doniesienia

Biuro prasowe festiwalu przekazało oficjalny komunikat. "W tym roku festiwal zgromadzi ponad 80 uczestników z ponad 20 krajów, w tym z Chin, Indii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Brazylii, Meksyku, USA, Korei Południowej, Iranu i innych. Wśród gości specjalnych znalazł się Woody Allen, czterokrotny zdobywca Oscara i autor ponad 50 filmów, w tym 'O północy w Paryżu', 'Annie Hall' i 'Manhattan'" - czytamy w komunikacie. Reżyser nie pojawi się osobiście. "Weźmie udział za pośrednictwem łącza wideo" - doprecyzował przedstawiciel festiwalu. Spotkanie z Allenem zaplanowano na 24 sierpnia, a rozmowę poprowadzi rosyjski reżyser i producent Fiodor Bondarczuk.

Woody Allen gwiazdą Moskiewskiego Międzynarodowego Tygodnia Filmowego. To wywołało szok

Na stronie internetowej wydarzenia opisano spotkanie z Woodym Allenem. Wiadomo, o czym będzie rozmowa z reżyserem. "Na tym wykładzie-spotkaniu spodziewać się można rozmowy o kinie i życiu, wyborach, inspiracjach i uczciwości w zawodzie. Atmosfera poufnego dialogu pozwoli uczestnikom dotknąć wewnętrznego świata reżysera, zrozumieć, jak rodzą się opowieści, które na dziesięciolecia pozostają w kulturze, oraz usłyszeć przemyślenia, które rzadko pojawiają się publicznie" - czytamy. Jak podają organizatorzy, w gronie pozostałych gwiazd festiwalu znajdą się amerykański aktor i ekspert sztuk walki Mark Dacascos oraz serbski reżyser Emir Kusturica, znany ze swojego prorosyjskiego stanowiska. ZOBACZ TEŻ: Osobliwy gest Trumpa na spotkaniu z Putinem. Ekspertka mówi wprost: Mogło to być ironiczne