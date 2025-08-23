Powrót na stronę główną
Przeszczęśliwa Agata Duda wybrała się na zakupy. Tyle zapłaciła
Zadowolona Agata Duda wybrała się na zakupy spożywcze. Co była pierwsza dama wrzuciła do koszyka? Już wszystko jasne.
Agata Duda
Szczęśliwa Agata Duda wybrała się na zakupy. Tyle zapłaciła / Fot. KAPIF

6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Agata Duda, która pożegnała się z rolą pierwszej damy, nie kryła zadowolenia. - Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki: "To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść" - mówiła była pierwsza dama podczas uroczystości dla urzędników. Dudowie już wrócili do Krakowa. Jak pisaliśmy 7 sierpnia, "Fakt" przyłapał byłą pierwszą damę w sklepie. Według tabloidu kupiła plastikowe pojemniki i dwa regały. Teraz ponownie wybrała się do marketu.

Agata Duda wybrała się na zakupy. Skromny rachunek i zdrowe produkty

"Super Express" opublikował zdjęcia Agaty Dudy, która robiła zakupy w markecie. Była pierwsza dama zaprezentowała się w luźnym i wygodnym stroju - rozkloszowanych jeansach, trampkach oraz jasnej marynarce. Uśmiech nie schodził jej z twarzy. Według doniesień tabloidu żona Andrzeja Dudy nie zaszalała na zakupach. "Na ramieniu miała granatową torbę, w którą schowała zakupy, bo te były niewielkie. Co kupiła? Same zdrowe produkty: chleb słonecznikowy i pomidory, za niecałe 12 zł. Załatwienie sprawunków poszło szybko i Agata Duda popędziła dalej" - czytamy na stronie. Wygląda na to, że życie z dala od Pałacu Prezydenckiego służy pierwszej damie. 

Agata Duda wróci do pracy w liceum? Mamy komentarz kuratorium

Przed kadencją męża Agata Duda pracowała w krakowskim liceum. Czy po wyprowadzce z Warszawy była pierwsza dama mogłaby wrócić do nauczania w szkole? O odpowiedź poprosiliśmy Kuratorium Oświaty w Warszawie. - Decyzję o zatrudnieniu nauczyciela podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej, nie kurator oświaty. Zgodnie z przepisami (art. 9 ustawy Karta Nauczyciela) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Są one szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela - przekazał nam Andrzej Kulmatycki, dyrektor Wydziału Biuro Kuratora Oświaty. 

