6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Agata Duda, która pożegnała się z rolą pierwszej damy, nie kryła zadowolenia. - Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki: "To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść" - mówiła była pierwsza dama podczas uroczystości dla urzędników. Dudowie już wrócili do Krakowa. Jak pisaliśmy 7 sierpnia, "Fakt" przyłapał byłą pierwszą damę w sklepie. Według tabloidu kupiła plastikowe pojemniki i dwa regały. Teraz ponownie wybrała się do marketu.

REKLAMA

Zobacz wideo Najlepsze momenty Dudy. Oto jego wpadki

Agata Duda wybrała się na zakupy. Skromny rachunek i zdrowe produkty

"Super Express" opublikował zdjęcia Agaty Dudy, która robiła zakupy w markecie. Była pierwsza dama zaprezentowała się w luźnym i wygodnym stroju - rozkloszowanych jeansach, trampkach oraz jasnej marynarce. Uśmiech nie schodził jej z twarzy. Według doniesień tabloidu żona Andrzeja Dudy nie zaszalała na zakupach. "Na ramieniu miała granatową torbę, w którą schowała zakupy, bo te były niewielkie. Co kupiła? Same zdrowe produkty: chleb słonecznikowy i pomidory, za niecałe 12 zł. Załatwienie sprawunków poszło szybko i Agata Duda popędziła dalej" - czytamy na stronie. Wygląda na to, że życie z dala od Pałacu Prezydenckiego służy pierwszej damie.

galOtwórz galerię

Agata Duda wróci do pracy w liceum? Mamy komentarz kuratorium

Przed kadencją męża Agata Duda pracowała w krakowskim liceum. Czy po wyprowadzce z Warszawy była pierwsza dama mogłaby wrócić do nauczania w szkole? O odpowiedź poprosiliśmy Kuratorium Oświaty w Warszawie. - Decyzję o zatrudnieniu nauczyciela podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej, nie kurator oświaty. Zgodnie z przepisami (art. 9 ustawy Karta Nauczyciela) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Są one szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela - przekazał nam Andrzej Kulmatycki, dyrektor Wydziału Biuro Kuratora Oświaty.