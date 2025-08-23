Viki Gabor pochwaliła się tatuażami. Od razu zrobiła kilka

Viki Gabor jest jedną z najpopularniejszych w kraju artystek młodego pokolenia. Piosenkarka zyskała rozgłos w 2019 roku, gdy wygrała konkurs Eurowizji Junior. 10 lipca 2025 roku skończyła 18 lat. Nie da się ukryć, że tak samo jak w przypadku każdego z nas, wejście w pełnoletność wiązało się dla artystki z pewnymi zmianami. Zaledwie półtora miesiąca po urodzinach Viki zrobiła sobie kilka tatuaży.

Viki Gabor postawiła na zmiany w wyglądzie. Zrobiła sobie tatuaże

Viki Gabor 23 sierpnia pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Piosenkarka wyznała, że zrobiła sobie pierwsze tatuaże. 18-latka nie chciała jednak pokazać na wizji, co przedstawiają. Odesłała ciekawych do mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła wpisy studia tatuażu. Można zauważyć, że od razu zdecydowała się na kilka dziar. Jedną z nich są czarne kropki na palcach u ręki. Kolejny to napis za uchem: "Be u, do u, for u (bądź sobą, rób swoje, dla siebie - przyp. red.)". Na nadgarstku Viki Gabor znajdziemy czerwony napis "Devine Feminine". Jest to pojęcie odnoszące się do kobiecej energii. A wy, planujecie zrobić sobie tatuaże?

Viki Gabor skończyła 18 lat. Wspomniała, co zrobi ze swoimi finansami

Viki Gabor nie ukrywała, że wkraczając w pełnoletność zaczęła poważniej myśleć nad różnymi sprawami. Artystka wspominała o kursie na prawo jazdy. "To jest nowy etap w moim życiu. (...) Dużo się będzie dziać, ale myślę, że takich bardzo fajnych rzeczy" - zdradziła gwiazda w programie "Plot Twist" na antenie RMF FM. Podkreśliła, że chce przejąć nieograniczoną kontrolę nad swoimi kontami bankowymi. Nie lubi mówić o finansach, ale jest świadoma, że zarządzanie własnymi pieniędzmi to bardzo ważna kwestia. - To jest normalna rzecz. (...) Nie lubię rozmawiać o pieniądzach. No serio, to jest taki bardzo dziwny temat moim zdaniem. Każdy do tego inaczej podchodzi. Ale obiecuję, że będę wydawać na bardzo, myślę, fajne rzeczy - podkreśliła także w radiu.