Dygant pokazała taras domu w głuszy. Jak w bajce!

Agnieszka Dygant należy do czołówki polskich aktorek i największą popularność zdobyła dzięki roli w "Niani". Gwiazda na co dzień mieszka w eleganckim mieszkaniu w Warszawie, które wielokrotnie pokazywała w mediach. Niedawno aktorka zdecydowała się na inwestycję na wsi i zbudowała ekologiczną rezydencję, której przebieg powstawania dokumentowała w sieci. Teraz gwiazda wreszcie korzysta z nowego domu, a na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie prezentujące taras posiadłości.

Agnieszka Dygant prezentuje nowy taras w ekologicznym domu. Naturalne wykończenie zachwyca

Agnieszka Dygant podzieliła się na Instagramie kolejnym kadrem z domu położonego w sercu lasu, tym razem pokazując taras, który wychodzi wprost na naturę. W tle widać drzewa oraz piaszczyste tereny otaczające posiadłość. Sama przestrzeń tarasu została urządzona w minimalistycznym i naturalnym stylu. Na fotografii możemy zauważyć piękny stół wykonany z surowego drewna oraz kilka plecionych foteli z poduszkami w stylu boho. Na stole aktorka ustawiła drobne detale podkreślające przytulność miejsca - złotą cukiernicę, metalową solniczkę i pieprzniczkę, żeliwny czajnik oraz szklanki.

Fotografii towarzyszył zaskakujący podpis. "Nowy w domu" - napisała gwiazda. Wpis podkreśla, że stół jest elementem tarasu od niedawna. Trzeba przyznać, że ten idealnie wpisuje się w klimat ekologicznej rezydencji. Taras Agnieszki Dygant łączy funkcjonalność z estetyką, tworząc idealną przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu, w pełnej harmonii z otaczającą przyrodą.

Agnieszka Dygant projektując dom, kierowała się zasadą energooszczędności. Zależało jej by budynek był przyjazny dla środowiska

Agnieszka Dygant w jednym z wywiadów podkreśliła, że podczas budowy domu zależało jej na wykorzystaniu naturalnych materiałów. "Gdy plan wybudowania domu był klarowny, postanowiłam, że będzie to budynek oszczędny i ekologiczny, wykorzystujący w tym celu wszystkie możliwe technologie" - wyznała, a następnie dodała: "Jest to dom nowoczesny, ale postanowiłam wykorzystać przeszczotkowane i zabezpieczone drewno z odzysku. Do budowy ogrodzenia zostały użyte kamienie, których ogromna liczba znajdowała się na działce" - wyznała Dygant w rozmowie z portalem czasnawnetrze.pl.