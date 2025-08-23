Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Piotr Zelt szczerze o powrocie "13 posterunku". Nie owija w bawełnę
Piotr Zelt zabrał głos w sprawie powrotu "13 posterunku". Okazuje się, że ma na ten temat zupełnie inne zdanie niż Dorota Chotecka.
Piotr Zelt
Printscreen filmpolski.pl, KAPIF

"13 posterunek" był emitowany od grudnia 1997 roku do grudnia 1998 roku. W latach 1999-2000 powstał drugi sezon produkcji nazywany "13 posterunek 2". Nie da się ukryć, że produkcja przeszła już do historii i zyskała miano kultowej. Ostatnio pojawiły się nawet doniesienia o możliwej reaktywacji "13 posterunku", o czym wspomniał Cezary Pazura, wcielający się w jednego z głównych bohaterów - Cezarego Cezarego. Teraz głos w tej sprawie zabrał Piotr Zelt, grający Arniego.

Zobacz wideo Gąsiewska o Wieniawie. Mają kontakt po serialu?

Piotr Zelt o reaktywacji "13 posterunku". Jego słowa zaskakują

Piotr Zelt odniósł się do powrotu "13 posterunku" w rozmowie z Plejadą. Okazuje się, że ten pomysł nie wywołał w nim dużego entuzjazmu. "Musiałbym się przyjrzeć scenariuszowi, jaki jest zamysł. Pierwotna obsada się przerzedziła z przyczyn naturalno-losowych. Nie żyją już Marek Walczewski (wcielał się w Stępnia) i Marek Perepeczko (serialowy komendant). Trudno mi sobie wyobrazić, w jakiej formie można by to kontynuować" - powiedział aktor. "To projekt, który powinien zostać w pamięci jako zamknięty. Zaistniał w swoim czasie, w określonych warunkach i przeszedł, ku zaskoczeniu wielu, do historii i zyskał miano kultowego" - dodał.

Nie da się ukryć, że dzięki roli Arniego Piotr Zelt zyskał popularność. Miało to swoje zarówno dobre, jak i złe strony. Dobre - ponieważ do tej pory spotyka się z dużą sympatią widzów, natomiast złe - ponieważ został zaszufladkowany przez reżyserów i scenarzystów, którzy nie chcieli zatrudniać go w innych produkcjach. "Zdarzyło się też parę rzeczy mniej przyjemnych - producenci i reżyserzy przez lata niekiedy mnie pomijali, bo kojarzyłem się za mocno z tą rolą. Fani jednak zawsze pytali, gdzie będzie można mnie jeszcze zobaczyć" - powiedział Piotr Zelt.

Jedna z gwiazd chętnie wróci na plan "13 posterunku"

Co jednak ciekawe, o ile Piotr Zelt ma wątpliwości, czy "13 posterunek" powinien znów trafić na ekrany w nowej odsłonie, o tyle takich wątpliwości nie ma Dorota Chotecka, która wcielała się w postać Joli. Okazuje się, że chętnie znów wróciłaby na plan serialu. "Pomimo że od zakończenia produkcji minęło wiele czasu, wciąż otrzymujemy od fanów mnóstwo zdjęć i memów z Jolą. To dowód, jak bardzo lubiana była ta postać" - poinformował management aktorki w rozmowie z "Plejadą".

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 "Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą"

Quiz: Taylor Swift czy Wisława Szymborska? Rozpoznasz autorkę po fragmencie utworu? Daj się zaskoczyć!
Popularne