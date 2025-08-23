Piotr Zelt szczerze o powrocie "13 posterunku". Nie owija w bawełnę

"13 posterunek" był emitowany od grudnia 1997 roku do grudnia 1998 roku. W latach 1999-2000 powstał drugi sezon produkcji nazywany "13 posterunek 2". Nie da się ukryć, że produkcja przeszła już do historii i zyskała miano kultowej. Ostatnio pojawiły się nawet doniesienia o możliwej reaktywacji "13 posterunku", o czym wspomniał Cezary Pazura, wcielający się w jednego z głównych bohaterów - Cezarego Cezarego. Teraz głos w tej sprawie zabrał Piotr Zelt, grający Arniego.

Piotr Zelt o reaktywacji "13 posterunku". Jego słowa zaskakują

Piotr Zelt odniósł się do powrotu "13 posterunku" w rozmowie z Plejadą. Okazuje się, że ten pomysł nie wywołał w nim dużego entuzjazmu. "Musiałbym się przyjrzeć scenariuszowi, jaki jest zamysł. Pierwotna obsada się przerzedziła z przyczyn naturalno-losowych. Nie żyją już Marek Walczewski (wcielał się w Stępnia) i Marek Perepeczko (serialowy komendant). Trudno mi sobie wyobrazić, w jakiej formie można by to kontynuować" - powiedział aktor. "To projekt, który powinien zostać w pamięci jako zamknięty. Zaistniał w swoim czasie, w określonych warunkach i przeszedł, ku zaskoczeniu wielu, do historii i zyskał miano kultowego" - dodał.

Nie da się ukryć, że dzięki roli Arniego Piotr Zelt zyskał popularność. Miało to swoje zarówno dobre, jak i złe strony. Dobre - ponieważ do tej pory spotyka się z dużą sympatią widzów, natomiast złe - ponieważ został zaszufladkowany przez reżyserów i scenarzystów, którzy nie chcieli zatrudniać go w innych produkcjach. "Zdarzyło się też parę rzeczy mniej przyjemnych - producenci i reżyserzy przez lata niekiedy mnie pomijali, bo kojarzyłem się za mocno z tą rolą. Fani jednak zawsze pytali, gdzie będzie można mnie jeszcze zobaczyć" - powiedział Piotr Zelt.

Jedna z gwiazd chętnie wróci na plan "13 posterunku"

Co jednak ciekawe, o ile Piotr Zelt ma wątpliwości, czy "13 posterunek" powinien znów trafić na ekrany w nowej odsłonie, o tyle takich wątpliwości nie ma Dorota Chotecka, która wcielała się w postać Joli. Okazuje się, że chętnie znów wróciłaby na plan serialu. "Pomimo że od zakończenia produkcji minęło wiele czasu, wciąż otrzymujemy od fanów mnóstwo zdjęć i memów z Jolą. To dowód, jak bardzo lubiana była ta postać" - poinformował management aktorki w rozmowie z "Plejadą".