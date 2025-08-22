Tragiczna informacja z kabaretu Neo-Nówka. Artyści w żałobie

Kabaret Neo-Nówka przekazał w mediach niezwykle smutną wiadomość. Grupa podzieliła się informacją o śmierci Marii Worek. Miała zaledwie 33 lata. Aktorka wystąpiła w teledysku do utworu kabaretu "One Love". W klipie zagrała kobietę, o którą rywalizowało dwóch mężczyzn. Zespół opublikował czarno-białe zdjęcie z Marią i napisał wzruszający post.

Kabaret Neo-Nówka jest w żałobie. "Kolejny smutny dzień"

Zespół Neo-Nówka ogłosił wiadomość o żałobie w mediach społecznościowych. Maria Worek odeszła 20 sierpnia w wieku 33 lat. Aktorka była znana z występu w teledysku do piosenki kabaretu "One Love". Utwór powstał we współpracy z zespołem Żarówki. W sieci nie zabrakło wzruszającego wpisu. "Kolejny smutny dzień. Odeszła Marysia, wspaniała i cudowna kobieta, która zagrała z nami w teledysku do piosenki 'One Love'. Zgasła, jednak w naszych sercach będzie świecić zawsze. Dziękujemy za wszystkie wspólne i radosne chwile" - czytamy na facebookowym profilu kabaretu Neo-Nówka. Mnóstwo fanów zareagowało na post i napisało komentarze z kondolencjami.

Według informacji dostępnych w mediach społecznościowych pogrzeb i msza żałobna Marii Worek odbędą się 25 sierpnia w kościele NMP Królowej Polski w Jelczu-Laskowicach w województwie dolnośląskim. W odpowiedzi na smutny post kabaretu Neo-Nówka internauci przesyłają wyrazy współczucia. Dodali liczne reakcje i kondolencje. "Pracowałem z Marysią kilka lat. Była niesamowicie koleżeńską, ciepłą osobą. Zawsze pełną optymizmu i ciekawych pomysłów. Nie rozumiem, nie pojmuję, za wcześnie, za nagle", "Bardzo przykre. Wyrazy współczucia", "Najszczersze kondolencje", "Wyrazy współczucia dla całej rodziny", "Smutek i wielki żal, tak młode osoby odchodzą od nas" - czytamy na Facebooku. ZOBACZ TEŻ: Neo-Nówka nie zostawiła suchej nitki na Republice i Nawrockim. Taka była reakcja publiczności