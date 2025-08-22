21 sierpnia w sieci pojawiła się informacja o śmierci Stanisława Soyki. Jak wiadomo, artysta miał zaśpiewać na festiwalu w Sopocie. Koncert został przerwany. - Jak państwo wiecie, przerwaliśmy transmisję naszego koncertu. Dziś wśród znakomitych artystów, którzy mieli wystąpić na tej scenie, był także Stanisław Soyka. Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje - tłumaczyli prowadzący. Teraz znani artyści zabrali głos w sieci i pożegnali artystę.

Gwiazdy żegnają Stanisława Soykę. Pojawiły się wzruszające posty

Wiele gwiazd zamieściło posty w mediach społecznościowych. Artyści przez lata znali Stanisława Soykę. We wzruszających słowach postanowili go pożegnać. "Staszku, kilka godzin temu zapytałam cię 'Co z tą tolerancją?. Odpowiedziałeś: 'Kasia... Nie ma'. Gdybym tylko wiedziała, że to nasza ostatnia rozmowa. Nic mądrzejszego już dziś nie napiszę. Do zobaczenia" - napisała Kayah. "Tuż przed dwudziestą trzecią wiedziałam, że telefon już nie zadzwoni. A jednak… Odebrałam wiadomość najgorszą z możliwych, że Staszek Soyka... Boże. W takiej chwili żadne ze słów nie będzie na swoim miejscu i nie odda tego, co czuję" - czytamy w poście Grażyny Łobaszewskiej na Facebooku. Mnóstwo artystów i fanów pożegnało muzyka i przekazało kondolencje rodzinie.

Artyści opłakują Stanisława Soykę. Smutne słowa w mediach społecznościowych

Monika Olejnik zabrała głos już w TVN24. Dodatkowo na swoich profilach zamieściła zdjęcia ze Stanisławem Soyką. - Jest to dla mnie wstrząsająca wiadomość. Staszek był niezwykłą postacią, legendą polskiej muzyki. Ukochanym przez publiczność, fantastycznym człowiekiem, piszącym genialne teksty, ponadczasowe. To jest też niesamowite, że miał dzisiaj wystąpić. A dzisiejszy wieczór jest poświęcony tym artystom, którzy tworzyli muzykę, którzy odeszli. I w takim momencie straciliśmy Staszka Soykę - mówiła dziennikarka. Poruszający wpis opublikował Muniek Staszczyk w sieci. "Stasiu, drogi przyjacielu. Kochałem Cię i podziwiałem. Zawsze jak byliśmy razem na scenie, to było wyróżnienie dla mnie i dla T. Love. Będę tęsknił…" - czytamy. "Stanisław Soyka. Jejku… Jak to? Okropnie smutna wiadomość. Dziękuję za wszystko" - napisała na profilu Patricia Kazadi.