Robert Lewandowski jest jednym z bardziej cenionych piłkarzy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Sportowiec aktualnie mieszka wraz z rodziną w słonecznej Hiszpanii i na co dzień gra w barwach FC Barcelony. Z okazji urodzin Anna Lewandowska wraz z córkami przygotowały dla niego uroczą niespodziankę. Piłkarz wszystko pokazał. Nie był tylko w otoczeniu rodziny.

Robert Lewandowski nie świętował urodzin tylko w rodzinnym gronie. Anna pokazała zdjęcia

Już z samego rana Anna Lewandowska zaczęła przygotowania do świętowania urodzin męża. Zamieściła na InstaStories kadr z widokiem na palmy, które podpisała krótko "ktoś ma dziś urodziny". Niedługo później opublikowała romantyczne zdjęcie z Robertem Lewandowskim. "Wszystkiego najlepszego! Kocham cię!" - napisała w opisie. Jeszcze tego samego dnia piłkarz postanowił pochwalić się niespodzianką od rodziny. Na jego Instagramie pojawiła się pamiątkowa fotografia z rodziną, tortem i balonami. "37" - napisał krótko Robert Lewandowski, oznaczając ukochaną. Kulisy imprezy odsłoniła Lewa. Jak się okazało, na kameralnym przyjęciu pojawiła się Marina Łuczenko-Szczęsna z mężem Wojciechem Szczęsnym. Nie jest tajemnicą, że ci od lat przyjaźnią się z Lewandowskimi. Można było zauważyć, że miło spędzili czas nad basenem.

Paulina Krupińska ujawniła prawdę. Takim małżeństwem są Lewandowscy

Mimo iż Lewandowscy od lat skupiają wokół siebie uwagę mediów, to zdradzają niewiele szczegółów związanych z ich związkiem. Paulina Krupińska od lat przyjaźni się z Anna Lewandowską, bawiła się nawet podczas odnowienia ślubu pary. W rozmowie z redaktorką Plotka Weroniką Zając ujawniła, jaki naprawdę wygląda ich związek. Jak podkreśliła, jedno jest pewne, zawsze mogą na siebie liczyć. - Są ze sobą kilkanaście lat, więc muszą być zgranym duetem, żeby to wszystko funkcjonowało, tym bardziej w tak trudnej przestrzeni, w której funkcjonują. W show-biznesie, pod presją, jest tyle oczekiwań ludzi tyle ocen. Oni są bardzo ze sobą - wyjawiła w rozmowie z nami prezenterka.