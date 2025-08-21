Marcin Hakiel w ostatnich miesiącach skupiał się przede wszystkim na prywatnej sferze życia oraz wychowywaniu syna Romea z Dominiką Serowską. Ich duet prędko stał się jedną z ulubionych, nowych par w show-biznesie, przez co zakochani coraz częściej pojawiają się na medialnych wydarzeniach. Jak się jednak okazuje, Hakiel wciąż rozwija się, także zawodowo. Właśnie ogłoszono jego współpracę z Telewizją Polską!

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel o relacjach z byłą żoną: "Nie mamy kontaktu. Czasem pójdzie jakiś mail"[materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Marcin Hakiel dostał pracę w TVP. Będzie działał przy jednym z najpopularniejszych programów

Hakiel ma powody do świętowania, gdyż to właśnie jego tancerze oraz szkoła tańca będą odpowiedzialni za choreografię i występy w nowym sezonie "Jaka to melodia?". Informacja ta została potwierdzona poprzez wpis w mediach społecznościowych Hakiel Akademia Tańca. Na Instagramie można zobaczyć nagranie zza kulis przygotowań do nadchodzącej edycji show TVP. Tancerze nie kryją ekscytacji i prężnie przygotowują się już do efektownych występów. Na efekty ich pracy będziemy musieli jednak jeszcze chwilę poczekać!

Dominika Serowska wypowiedziała się na temat pracy. Tą odpowiedzią mogła zaskoczyć fanów

Do tematów zawodowych odniosła się również niedawno partnerka Hakiela Dominika Serowska. Celebrytka chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie często robi tzw. Q&A, w ramach którego odpowiada na pytania internautów - te dotyczące życia prywatnego, jak i publicznego. Zaciekawieni kwestią pracy zawodowej fani zadali Serowskiej kilka pytań właśnie w tym zakresie. "Przebywasz teraz na macierzyńskim, czy pracujesz" - napisał jeden z użytkowników. "Jak jestem w robocie to z*********m" - odpisała mu celebrytka. "Praca na etacie? Od 8:00-15:00? Czy tylko dorywcza? Jak u pani w tym temacie" - dopytała kolejna osoba, na co Serowska również zareagowała. "Prace na etacie mam już za sobą. Teraz tylko duże deale i duże pieniądze" - odpowiedziała szczerze partnerka tancerza. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Serowska skwitowała temat pracy zawodowej. 'Teraz tylko duże pieniądze'".