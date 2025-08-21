Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach 22 września będą obchodzić 13. rocznicę ślubu. Uroczystość, która odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, przyciągnęła gigantyczne zainteresowanie, a wydarzenie okrzyknięto w 2012 "ślubem roku". Badach i Kwaśniewska do dziś tworzą zgrane małżeństwo, a muzyk może cieszyć się bardzo dobrymi relacjami z teściami, czemu często daje wyraz w medialnych wypowiedziach. W odcinku programu "Kwiatki polskie" zachwycał się ostatnio... muzycznym talentem Jolanty Kwaśniewskiej.

Kuba Badach zdradził nieznaną umiejętność Jolanty Kwaśniewskiej

Kuba Badach był gościem programu publicystycznego "Kwiatki polskie" w odcinku, który trafił na antenę TVP Info 17 sierpnia. W pewnym momencie temat zszedł nagle na Jolantę Kwaśniewską. - Moja teściowa naprawdę znakomicie gwiżdże (...). Robi to świetnie - wyznał Badach. Muzyk podkreślił żartobliwie, że nie mówi tego po to, aby się jej przypodobać. - Na przykład w kuchni leci radio i Mariah Carey zaczyna śpiewać jakieś bardzo poważne przebiegi, to są naprawdę skomplikowane struktury melodyczno-rytmiczne, których ja nie jestem w stanie powtórzyć, a ona to wszystko wygwizduje po prostu jeden do jednego, perfekcyjnie - zdradził muzyk. - Doskonała intonacja, doskonałe poczucie czasu, świetny słuch - dodał na koniec.

Kuba Badach i Jolanta Kwaśniewska mają świetną relację. Tak mówi o zięciu

Nie tylko Badach wypowiada się publicznie o teściowej w samych superlatywach. Jolanta Kwaśniewska w medialnych wypowiedziach również nie szczędzi mu komplementów. Była pierwsza dama wielokrotnie podkreślała, że nie tylko bardzo ceni swojego zięcia, ale też jest wielką fanką jego twórczości. - Od czasu do czasu wykręcam numer Kuby bezpośrednio. Jak mamy pewne rzeczy do dogadania, do załatwienia, jak dojeżdża do nas narty - opowiadała Kwaśniewska portalowi viva.pl. - I oczywiście rozmawiamy też o muzyce - dodała. Teściowa śledzi również Kubę Badacha w "The Voice of Poland", gdzie muzyk sprawdza się w roli jurora. - Kuba jest profesjonalistą. Ja tego oczekuję od jurorów. Jestem gigantyczną fanką. (...) Lubię go oglądać, mądrze facet gada - zdradziła w rozmowie z RMF FM.