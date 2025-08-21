Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła tym razem na nieco inny rodzaj wakacyjnej przygody. Zamiast luksusowych hoteli czy egzotycznych kurortów, wraz z mężem Radosławem Majdanem i trójką synów wyruszyła w podróż kamperem do Francji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kazen tak podsumowała Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan podróżuje z rodziną kamperem. Ten element musi być jak w domu

Rozenek-Majdan 21 sierpnia od samego rana dokumentowała wyjazd, prezentując fanom nie tylko potężny pojazd, ale i jego wnętrze. Jak się okazało, głównym celem rodzinnej wyprawy jest Disneyland - atrakcja, na którą najbardziej czekają dzieci. Rozenek nie ukrywała jednak, że przy organizacji takiej podróży liczy się dla niej jeden szczegół - wygoda noclegu. - Najważniejsze w kamperze jest to, moim zdaniem, aby mieć najwygodniejsze łóżko. Wszystkie te rzeczy, poduszki, poduszeczki, (...) zawsze zabieram ze sobą i wtedy naprawdę mam takie poczucie, że jest ultra wygodnie. Podstawą wygody, komfortu jest prawdziwe łóżko. To znaczy, ja nie bawię się w żadne śpiwory, tylko przenoszę jeden do jednego łóżko z domu do kampera, a ponieważ ten kamper ma taki rozmiar łóżka, że jest po prostu jak w domu, to idealnie - zdradziła, pokazując przygotowaną sypialnię. Jak dodała, podobne rozwiązanie zastosowała również w przypadku swoich synów - Chłopcy śpią na górze i też mają pościele z domu - wyjaśniła. Dzięki temu podróż w kamperze, choć zupełnie inna niż tradycyjne wakacje, może być dla całej rodziny nie tylko pełna wrażeń, ale także komfortowa.

Lidia Kazen ciepło o Małgorzacie Rozenek. Wypowiedziała się o jej nowym programie

Małgorzata Rozenek została ogłoszona gospodynią nowego programu "Bez kompleksów", w którym uczestniczki pod okiem ekspertów i chirurgów przejdą metamorfozy z wykorzystaniem medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej. W rozmowie z Plotkiem szefowa TVN zdradziła, że jest przekonana o sukcesie formatu i uważa Rozenek za idealną osobę do jego prowadzenia. - Ja bardzo wierzę w Małgosię w tym formacie. Ona jest spójna i z tym tytułem i z tymi problemami, które mają bohaterki programu. Gośka jest pełna empatii i wsparcia dla nich. Sama przeszła wiele operacji, o których mówi otwarcie i szczerze i ona wie, co kobieta czuje, kiedy potrzebuje jakiejś zmiany - podkreśliła. Lidia Kazen bezpośrednio pochwaliła również Rozenek. - Gosia rezonowała zawsze i niech rezonuje jak najdłużej może. To jest jej pomysł na siebie i z zainteresowaniem będę się przyglądała, jak ten format będzie odbierany przez widzki - wyjawiła.