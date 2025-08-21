Tomasz Lipiński jest doskonale znany fanom polskiej muzyki rockowej. Współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness jest autorem takich hitów jak "Jeszcze będzie przepięknie" czy "To, co czujesz, to, co wiesz". 21 sierpnia tego roku Lipiński obchodzi 70. urodziny, co oznacza, że już od kilku lat mógłby pobierać emeryturę. W prowadzonym przez Annę Jurksztowicz podcaście Złota Scena muzyk poruszył wzbudzający wiele emocji temat świadczeń wypłacanych artystom.

Tomasz Lipiński dosadnie o emeryturze. Nie gryzł się w język

Tomasz Lipiński jest zdania, że polscy artyści po 1989 roku znaleźli się w trudnej sytuacji. Jego zdaniem kwestia tantiem nie była odpowiednio regulowana, a w dodatku przed laty nikt nie zwracał szczególnej uwagi na rodzaj umowy. - Wiadomo, że mamy problem z emeryturą, bo nie pracowaliśmy na etatach, tylko na umowach o dzieło, więc te emerytury - albo ich nie ma, albo są po prostu żałosne - stwierdził w podcaście Złota Scena. Na jaką emeryturę może liczyć sam Lipiński? Nie owijał w bawełnę i przyznał, że jak na razie całkowicie z niej zrezygnował.

Ja na razie nie mam żadnej, ponieważ mi w ZUS-ie powiedzieli, że są gotowi wypłacić mi trzysta kilkadziesiąt złotych, więc się chwilowo na nich obraziłem

- przyznał otwarcie muzyk.

