Maria Sadowska od jakiegoś coraz częściej i chętniej dzieli się na Instagramie kadrami z nowego domu. Piosenkarka początkowo pokazywała niewyremontowane jeszcze wnętrza. Teraz widać, jak się urządziła. Kuchnia robi wrażenie.

Maria Sadowska ma dom w lesie. Przeniosła go spod Radomia

Maria Sadowska w jednym z instagramowych wpisów poinformowała, że w 2019 roku kupiła drewniany dom w środku lasu, który liczy sobie 400 metrów kwadratowych. Gwiazda nie ukrywała wówczas, że spełniła swoje marzenie. "Od 2019 buduję mój dom marzeń, który ma być też artystycznym miejscem spotkań artystów z dziedziny filmu, muzyki i malarstwa" - pisała.

Dom znajduje się na Suwalszczyźnie i ma długą oraz ciekawą historię. "Jest to 120-letni dwór modrzewiowy, który przenieśliśmy 300 km spod Radomia i postawiliśmy go tutaj na przepięknej działce z dostępem do jeziora. Ma własną linię brzegową. To przedsięwzięcie trwało długo, prawie sześć lat, bo dom jest spory, ma 400 metrów kwadratowych. Ale wreszcie stoi" - relacjonowała reżyserka filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Maria Sadowska urządziła dom. Tak wygląda kuchnia

Maria Sadowska w kolejnych nagraniach pokazywała, jak wyglądają wyremontowane już i urządzone wnętrza. Uwagę zwraca zwłaszcza kuchnia, którą gwiazda nazywa "prawdziwym centrum dowodzenia". Piosenkarka zachowała drewniane elementy, które połączyła z marmurowymi blatami. W centrum kuchni stoi olbrzymi stół. Przy ścianie znajduje się zabudowa kuchenna z kolorowymi frontami szafek w odcieniu szałwiowej zieleni. Na drugiej ze ścian widać ciemną industrialną zabudowę. Nie brakuje dodatków w kolorze złota. Widać, że jest nowocześnie, ale przytulnie. Zdjęcia domu Marii Sadowskiej znajdziesz w naszej galerii.

