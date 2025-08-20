Takim samochodem będzie jeździć Karol Nawrocki. Luksus to mało powiedziane

Od 6 sierpnia Karol Nawrocki jest prezydentem Polski. Za nim już pierwsze wystąpienia i decyzje, do których należał m.in. wybór auta, którym będzie podróżować. Okazuje się, że Karol Nawrocki postawił na wyjątkowo luksusowy, pancerny i... drogi model.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawrocki poza rozmowami "koalicji chętnych". "Chcę wszystkich uspokoić"

Karol Nawrocki wybrał nowy samochód. Szczęka opada na widok ceny

Karol Nawrocki zdecydował się na BMW z serii 7 Protection. Fakt.pl informuje, że to samochód, który jest produkowany na zamówienie i przeznaczony dla najważniejszych osób w państwie. Można się domyślać, że auto prezentuje się bardzo elegancko, ale nie to jest w nim najważniejsze. Samochód, który kosztuje prawie 2 miliony złotych, ma bowiem mnóstwo zabezpieczeń, które mają chronić głowę państwa we wszystkich możliwych (dramatycznych) okolicznościach.

Samochód wybrany przez Karola Nawrockiego jest więc odporny na ostrzał z broni palnej - nawet amunicję karabinową. To jednak nie wszystko, bo ma zabezpieczenie przed wybuchami, kuloodporne szyby, a nawet filtrację powietrza, która chroni przed atakami chemicznymi. Ten model BMW został również wyposażony w samouszczelniający się zbiornik paliwa, a także system, który pozwala jechać na przebitych oponach. Nie dziwi zatem fakt, że auto jest określane mianem "bestii".

Karol Nawrocki sam nie poprowadzi auta. Wiemy, dlaczego

Co jednak ciekawe, Karol Nawrocki nie będzie mógł sam przetestować nowego samochodu. Jak się okazuje, jako prezydent ma zakaz samodzielnego prowadzenia aut przez całą kadencję! Jest to procedura, która obowiązuje od dawna. Pomimo iż kwestia ta nie jest uregulowana prawnie, jest ściśle przestrzegana. Od tej pory o transport Nawrockiego zadba Służba Ochrony Państwa. Prezydenta będą wozić profesjonalni, specjalnie przeszkoleni kierowcy. Do ich obowiązków należy między innymi bezpieczne poruszanie się w kolumnie, szybkie reagowanie na zagrożenia i dostosowywanie jazdy do poziomu ryzyka. Zakaz samodzielnego prowadzenia auta przez prezydenta wynika przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Głowa państwa porusza się w specjalnej kolumnie, składającej się z trzech do sześciu pojazdów, z których każdy sprawuje określoną funkcję - eskortę lub wsparcie. Każda trasa takiej kolumny przebiega według ściśle określonego scenariusza. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.