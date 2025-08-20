Przekazała wieści ze sceny. Ruda z Red Lips ogłosiła płeć dziecka

W Sopocie trwa Top of the Top Festival, który jak zwykle przyciągnął tłumy gwiazd i widzów. We wtorek 19 sierpnia, czyli drugiego dnia festiwalu, mogliśmy zobaczyć na scenie walkę o legendarnego Bursztynowego Słowika, w której udział wzięli tacy artyści, jak: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas i Carla Fernandes. Nagrodę zgarnęła ta ostatnia, ale i o Rudej z Red Lips mówią teraz wszyscy i to za sprawą sposobu, w jaki ogłosiła płeć dziecka.

Ruda z Red Lips z ciążowym brzuchem na Top of the Top Sopocie. Tak ogłosiła płeć dziecka

Ruda, czyli Joanna Lazer, doskonale wie, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę. Artystka, która jest w pierwszej ciąży, pojawiła się na scenie w odważnej kreacji projektu kostiumografa Sebastiana Szaraty, który prywatnie jest partnerem Mariusza Kozaka z "Gogglebox. Przed telewizorem". Nie da się ukryć, że Sebastian Szarata zdążył już zasłynąć licznymi projektami scenicznymi, obok których nie sposób było przejść obojętnie.

W wyniku ich współpracy powstała więc odważna kreacja, która składała się z połyskujących spodni-dzwonów i bluzki z przezroczystymi rękawami, a także mocnym wycięciem odsłaniającym brzuch w stylu Rihanny. Nie byłoby w tym zapewne już nic dziwnego i zaskakującego, gdyby nie wielki napis na gołym brzuchu. "It's a BOY" ("To chłopiec" - tłum. red.) - czytamy na brzuchu Rudej i wszystko jest już jasne. Artystka w ten nietypowy sposób ogłosiła światu płeć swojego długo oczekiwanego dziecka. Pewne już jest, że gwiazda urodzi syna.

Ruda długo starała się o ciążę. Szczere wyznanie wyciska łzy

Joanna Lazer nie ukrywała, że długo walczyła o to, by zostać mamą. Marzyła o powiększeniu rodziny, ale szybko okazało się, że to nie będzie tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wszystko przez problemy zdrowotne. - Kiedy chcieliśmy już założyć rodzinę, to zaczęły pojawiać się pierwsze czerwone flagi na polu zdrowotnym. (...) W 2018 roku zdiagnozowano u mnie pierwsze choroby autoimmunologiczne. Wtedy moja pani endokrynolog powiedziała, że jeśli zdecyduję się w najbliższym czasie na zajście w ciążę, to trzeba monitorować wszystkie hormony. Przy naszym trybie życia nie było to łatwe - mówiła Ruda w rozmowie ze stacją TVN.

Artystka wraz z mężem zdecydowała się na procedurę in vitro. Walka jednak trwała dalej, a Ruda straciła trzy ciąże. "Była to długa droga pełna trudności, łez, niepewności i milczących pytań bez odpowiedzi. Droga, na której przyszło nam doświadczyć kilku bolesnych strat - takich, z którymi wciąż trudno się pogodzić. Były momenty, gdy traciliśmy wiarę" - pisała w social mediach.