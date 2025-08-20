To ona wygrała Bursztynowego Słowika. Co wiemy o Carli Fernandes?

Za nami drugi dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie. Podczas wydarzenia mogliśmy zobaczyć występy takich artystów, jak Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Julia Żugaj czy Margaret. Odbyła się też tradycyjna i coroczna walka o Bursztynowego Słowika. O legendarną nagrodę zawalczyli: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas i Carla Fernandes. To właśnie ostatnia z wymienionych artystek wygrała cały konkurs.

Kto wygrał Bursztynowego Słowika 2025? Ta gwiazda zaczynała w "The Voice"

Carla Fernandes urodziła się 19 kwietnia 2003 roku w Londynie. Ma hiszpańsko-portugalskie korzenie dzięki ojcu, a także polskie dzięki matce. Rodzina Carli zdecydowała się wychować córkę w Polsce. Carla Fernandes doskonale zna polski, hiszpański i angielski. Mimo że muzyka jest jej pasją, to zdecydowała się studiować stomatologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie przebywa na urlopie dziekańskim i poświęca się swojej pasji.

Carla Fernandes pierwsze muzyczne kroki stawiała w 2019 roku w drugiej edycji "The Voice Kids" w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. Trafiła do finału, w którym zaśpiewała cover utworu Alessi Cary "Scars to Your Beautiful". Carla Fernandes nie wygrała, ale nie poddała się i już rok później nagrała własny utwór "Jungle". - Rozpoczęcie mojej kariery muzycznej było dla mnie możliwością, aby wypracować własny styl i pokazać się z artystycznej strony - mówiła wokalistka w rozmowie z Eską w 2022 roku.

Carla Fernandes nie tylko śpiewa. Pisze utwory dla innych

Carla Fernandes ma już na koncie dwie współprace z zagranicznymi artystami. "Por que" wykonała z hiszpańskim raperem Maikelem Delacalle, natomiast "Entera" z amerykańskim wokalistą Mattem Hunterem. W 2021 roku Carla Fernandes wydała EP-kę "18", na którą trafiły jej utwory. Co ciekawe, Carla Fernandes nie tylko sama śpiewa, ale i pisze piosenki dla innych artystów. To właśnie ona stworzyła utwór "Ten jeden moment" dla Wersow oraz "I Just Need a Friends" dla Mai Krzyżewskiej, polskiej reprezentantki na Eurowizji Junior.