Robert Makłowicz to jedna z najpopularniejszych osobowości medialnych w Polsce. Naturalnym stylem bycia i poczuciem humoru dziennikarz zaskarbił sobie sympatię tysięcy fanów. Jakiś czas temu postanowił wykorzystać rozpoznawalność i we współpracy z jednym z browarów wypuścił linię piw sygnowanych własnym nazwiskiem. Doczekały się pomysłowych reklam. Nie wszystkim podoba się jednak sam fakt promowania alkoholu. Makłowicz zabrał głos na ten temat.

Robert Makłowicz reklamuje piwo. "Dostaję propozycję nie od odrzucenia "

Reklamy piw sygnowanych przez Roberta Makłowicza są inspirowane estetyką dawnych programów kulinarnych dziennikarza. Spoty, których celem jest wypromowanie nowej, bezalkoholowej wersji, szybko podbiły sieć. W rozmowie z Plejadą krytyk kulinarny zdradził, skąd się wziął pomysł na reklamę. Okazuje się, że była ona inspirowana kultowym filmem. - Te ostatnie filmy zostały bardziej zainspirowane "Ojcem chrzestnym". To w końcu Sycylia, która tak się kulturowo kojarzy. Ja dostaję propozycję nie od odrzucenia. (...) Za tą reklamą nie stała żadna wynajęta agencja reklamowa, wielka ani nawet mała. Tylko młodzi ludzie z browarnianego marketingu, którzy wpadli na taki pomysł, ja na planie podpowiedziałem niektóre kwestie - opowiadał.

Robert Makłowicz mówi o reklamowaniu alkoholu. "Mam udawać, że tego nie ma?"

W rozmowie z serwisem dziennikarz odniósł się też do kontrowersji wokół reklamowania alkoholu. Zaznaczył, że nie widzi w tym nic złego. - Pokazuję w swoich programach od wielu lat różne elementy kultury stołu. Odwiedzam winnice, destylarnie whisky czy wytwórnie grappy. Mam udawać, że tego nie ma? (...) Z jakiego powodu mam ignorować fakt, że piwo jest ważnym elementem kultury kulinarnej w naszej części świata? To byłoby bez sensu, prawda? Dlatego nie miałem żadnych obaw - wyjawił. Dodał także, że nie wcale bagatelizuje w ten sposób problemu alkoholizmu. - To choroba i trzeba o tym mówić, ale to nie oznacza, że każdy, kto pije alkohol, jest alkoholikiem - stwierdził.

