Madonna ma za sobą bardzo trudne chwile. W czerwcu 2023 roku wokalistka trafiła do szpitala. Jej stan zdrowia zagrażał życiu. Parę miesięcy później Madonna wróciła na scenę. - Leżałam w szpitalu i byłam nieprzytomna, a ludzie myśleli, przewidywali, że mogę nie przeżyć. Zatem to cud, że tu teraz jestem. Moja matka, niech ją Bóg błogosławi, ona na pewno nade mną czuwa. To nie mój czas na odejście [z tego świata - red.]. Dostałam kolejną szansę - opowiadała na scenie w Antwerpii. Obecnie wokalistka jest w świetnej formie. 16 sierpnia skończyła 67 lat i, jak widać po instagramowych relacjach, bawiła się na całego.

REKLAMA

Zobacz wideo Voguing zawdzięczamy Madonnie. To ona była pionierką w Polsce

Madonna świętowała 67. urodziny. Tak wyglądał tort. "Wszystkiego najlepszego, Madudu"

Madonna obchodziła swoje urodziny w mieście Siena we Włoszech. To właśnie tam spełniła swoje marzenie o obejrzeniu wyścigu konnego Palio. Towarzyszyli jej partner oraz dzieci. "Od wielu lat moim marzeniem było obejrzenie wyścigu konnego Palio w Sienie, który odbywa się w moje urodziny, 16 sierpnia! Nie ma słów, by opisać emocje, napięcie i widowisko!! Prawdziwie święty rytuał - obserwowanie, jak tysiące ludzi ucisza się przed rozpoczęciem wyścigu! Sam wyścig jest nie do opisania - napisała Madonna w mediach społecznościowych. Wokalistka mogła liczyć na niespodzianki związane z jej urodzinami. Przygotowano dla niej wielki tort w kształcie popularnej maskotki Labubu. Na cieście widniał napis: "Wszystkiego najlepszego, Madudu". Po zdjęcia wokalistki zapraszamy do naszej galerii.

galOtwórz galerię

Doda ostro o Labubu. Nie rozumie fenomenu maskotek

Doda nie uległa modzie na Labubu. W rozmowie z Plotkiem wokalistka postanowiła skrytykować celebrytów, którzy promują maskotki. - Jeżeli celebryta jest w stanie wypromować modę na głupotę, to inny może na mądrość - powiedziała. O Labubu wspomniała także podczas Łódź Summer Festival. - Nie znoszę tego Labubu, weźcie to wyrzućcie w cholerę! Po co wy podkręcacie ten konsumpcjonizm i głupotę? Tyle samo pieniędzy, co na to wydajecie, dajcie na jakieś zwierzaki albo ludzi, którzy tego potrzebują. Wiecie, ile jest chorych dzieci? Błagam, ludzie, przecież to jest syf. Nie idźmy za pędem. Nie bądźmy jak szara masa, która w ogóle nie myśli, która się nie zastanawia, tylko idzie jakimiś trendami, idiotycznymi kanałami - mówiła.