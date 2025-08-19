Aubrey Plaza po raz pierwszy publicznie zabrała głos w sprawie śmierci swojego męża, scenarzysty i reżysera Jeffa Baeny, który zmarł w styczniu 2025 roku. Aktorka opowiedziała o swoim bólu i żałobie w emocjonalnym odcinku podcastu "Good Hang", prowadzonego przez jej wieloletnią przyjaciółkę i koleżankę z serialu Parks and Recreation, Amy Poehler.

Aubrey Plaza zabrała głos po śmierci Jeffa Baeny. Tak przeżywa żałobę

Podczas rozmowy Plaza przyznała, że każdy dzień jest dla niej walką, ale stara się funkcjonować i doceniać chwile spędzone z bliskimi. Aktorka przyznała, że jest wdzięczna, że w ogóle jest w stanie funkcjonować mimo wszechobecnego smutku, który porównała do filmu "The Gorge" z 2025 roku, w którym dwóch snajperów pilnuje wąwozu, nie wiedząc, co się w nim kryje. - To głupia analogia, ale naprawdę to czuję. W filmie jest przepaść pełna potworów, które próbują ich złapać. Kiedy to oglądałam, pomyślałam, że tak właśnie wygląda moja żałoba - wyjaśniła. - Czasami chcę się w to zanurzyć, a czasami po prostu na to patrzę lub próbuję się od tego oddalić. Ale to zawsze tam jest - kontynuowała. Na pytanie, jak udaje jej się śmiać i "nie wpaść w wąwóz", 41-latka odparła, że ogromne wsparcie czerpie od swojej grupy przyjaciółek. - Mamy grupowy czat, Zoomy, wspólne wypady. Te dziewczyny naprawdę mnie rozśmieszają - stwierdziła, dodając, że ich poczucie humoru i bliskość są dla niej nieocenione.

Aubrey Plaza i Jeff Baena byli parą od 2011 roku. Pobrali się podczas pandemii. Rozstali się kilka miesięcy przed śmiercią Baeny - we wrześniu 2024 roku aktorka przeprowadziła się do Nowego Jorku.

Jeff Baena popełnił samobójstwo. Znaleziono go w domu

Według informacji podanych przez portal TMZ Jeff Baena został znaleziony nieprzytomny 3 stycznia 2025 roku w swoim domu w Los Angeles. Jako pierwszy odkrycia dokonał jego asystent. Na miejsce szybko przybyły służby, które stwierdziły zgon 47-letniego reżysera. Biuro lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles później potwierdziło, że przyczyną śmierci było samobójstwo - tę informację potwierdziła również straż pożarna. CZYTAJ TEŻ: Mąż Aubrey Plazy targnął się na swoje życie. Aktorka podjęła radykalną decyzję.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem [LINK: Życie warte jest rozmowy ] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.