Aubrey Plaza po raz pierwszy publicznie zabrała głos w sprawie śmierci swojego męża, scenarzysty i reżysera Jeffa Baeny, który zmarł w styczniu 2025 roku. Aktorka opowiedziała o swoim bólu i żałobie w emocjonalnym odcinku podcastu "Good Hang", prowadzonego przez jej wieloletnią przyjaciółkę i koleżankę z serialu Parks and Recreation, Amy Poehler.
Podczas rozmowy Plaza przyznała, że każdy dzień jest dla niej walką, ale stara się funkcjonować i doceniać chwile spędzone z bliskimi. Aktorka przyznała, że jest wdzięczna, że w ogóle jest w stanie funkcjonować mimo wszechobecnego smutku, który porównała do filmu "The Gorge" z 2025 roku, w którym dwóch snajperów pilnuje wąwozu, nie wiedząc, co się w nim kryje. - To głupia analogia, ale naprawdę to czuję. W filmie jest przepaść pełna potworów, które próbują ich złapać. Kiedy to oglądałam, pomyślałam, że tak właśnie wygląda moja żałoba - wyjaśniła. - Czasami chcę się w to zanurzyć, a czasami po prostu na to patrzę lub próbuję się od tego oddalić. Ale to zawsze tam jest - kontynuowała. Na pytanie, jak udaje jej się śmiać i "nie wpaść w wąwóz", 41-latka odparła, że ogromne wsparcie czerpie od swojej grupy przyjaciółek. - Mamy grupowy czat, Zoomy, wspólne wypady. Te dziewczyny naprawdę mnie rozśmieszają - stwierdziła, dodając, że ich poczucie humoru i bliskość są dla niej nieocenione.
Aubrey Plaza i Jeff Baena byli parą od 2011 roku. Pobrali się podczas pandemii. Rozstali się kilka miesięcy przed śmiercią Baeny - we wrześniu 2024 roku aktorka przeprowadziła się do Nowego Jorku.
Według informacji podanych przez portal TMZ Jeff Baena został znaleziony nieprzytomny 3 stycznia 2025 roku w swoim domu w Los Angeles. Jako pierwszy odkrycia dokonał jego asystent. Na miejsce szybko przybyły służby, które stwierdziły zgon 47-letniego reżysera. Biuro lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles później potwierdziło, że przyczyną śmierci było samobójstwo - tę informację potwierdziła również straż pożarna. CZYTAJ TEŻ: Mąż Aubrey Plazy targnął się na swoje życie. Aktorka podjęła radykalną decyzję.
Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:
Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222
Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123
Pod tym linkiem [LINK: Życie warte jest rozmowy ] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.
Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.
